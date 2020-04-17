英国：中国必须回答新冠疫情如何爆发

英国当局周四直言不讳地表示，新冠疫情危机结束之后，中国必须对一些很困难的问题作出回答。这些问题包括对新冠病毒疫情是如何爆发的质疑。

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英国外交大臣拉布周四在新闻发布会上表示，“毫无疑问，一切都不可能像什么都没有发生过那样，我们将向中国提出一些困难的问题，这里涉及的是新冠病毒是怎么爆发的，以及为什么没有得到及时制止？”

他认为，疫情过后，中英关系不可能像什么都没有发生过那样照旧继续。他表示，绝对有必要在时候的教训中进行非常深入的检讨，包括病毒的爆发等问题，这需要科学的指导。

拉布还说，疫情的全球大爆发显示国际合作的价值，英国在英国公民遣返和设备采购方面与中国合作良好。

同一天，巴黎和华盛顿也表达了类似的立场，美国除指责中国隐瞒早期疫情贻误时机外，并怀疑新冠病毒传播可能与武汉病毒所泄漏所致，美国总统特朗普要求彻查。

法国总统马克龙也对中国抗疫的成效持保留态度，他在周四对英国『金融时报』表示，不要天真地相信中国抗疫比较成功。马克龙指出，“不可能把信息自由的国家与信息不自由的国家拿来比较”。

有分析指，北京近来一系列甩锅动作激起反感，西方国家领袖对北京的反应与此有关。

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