不自由毋宁死，美国多个州发生反对居家避疫令示威

图为南加州亨廷顿海滩(Huntington Beach)。 4月17日，100多名示威者聚集在这里，抗议加州的新冠病毒“居家避疫令

上周，美国多个州发生反对居家避疫令示威，民众州长施压，要求解除居家避疫令和社交距离措施。南加州有民众在示威时举着标语牌，上面写着“不自由毋宁死”。

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周五，100多名示威者聚集在南加州亨廷顿海滩(Huntington Beach)，抗议加州的新冠病毒“居家避疫令”。《洛杉矶时报》报道说，这些抗议者大多没有戴口罩，也没有保持至少6英尺远的社交距离。62岁的多伊尔(Paula Doyle)手持美国国旗和一个“不自由毋宁死”的牌子，她说对州长纽森(Gavin Newsom)的“居家令”感到“厌倦”。

由保守团体组织的1000多名抗议者，周五到密歇根州州府兰辛（Lansing）议会大厦前示威，示威车队导致多条马路交通阻塞，示威者们指“居家避疫令是暴政”，有示威者高呼“把州长惠特默（Gretchen Whitmer）关起来”。惠特默颁布的禁足令被指为全美各州最严，禁止邻居互访，要小企业停工，并规定大型连锁超市停止营业。

在明尼苏达州首府圣保罗（Saint Paul），一个自称“解放明尼苏达”的组织周五也无视州的居家避疫令，到州长沃尔兹（Tim Walz）的官邸前抗议，有几百人到场。该组织在其脸书网页上宣称，现在是要求州长沃尔兹及州议员结束关闭的时候了。

在北卡罗来纳、俄亥俄、犹他、怀俄明、维吉尼亚、华盛顿等州，有抗议者头戴“让美国再度伟大”帽子，高举“停止居家避疫”和“反对过分隔离”的标语。

另据《纽约时报》报道，总统特朗普周五发推文，公开表态支持那些抗议在疫情期间实施居家令和社交距离规定的示威民众，鼓励他们“解放”那些州，但他的推文被人批评为“煽动内乱”。

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