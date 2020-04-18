谁能想到，一个小小的看不见的病毒，正在深刻地改变着欧中关系。法国费加罗报评论：面对中国，欧洲苏醒了，而法国是打头的。这不仅因为法国外长勒德里昂周二破天荒召见了中国驻法大使卢沙野，马克龙总统周四对『金融时报』称，不要天真地以为中国控制疫情好得多，中国显然有许多事不为人知。英国也发出同样的声音，英国外相拉布周四指中国必须对新冠病毒的发生以及为何没有及时应对做出回答。

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欧盟与中国关系发生如此变化，新冠病毒蔓延暴露出许多事情，更起到了一种加速器的作用。其实，一段时间以来，欧盟已经主张对中国采取更加现实的战略，法国中国及东亚战略专家戈德蒙特认为，“十二三年前关于欧中可能存在共识和互信的幻觉消失了。”2019年，欧盟委员会终于决定“单弓单刀”，直面中国，认定中国是欧盟的“系统对手”及“战略竞争者”，法国国际关系专家Thomas Gomart认为，这是德国企业家对野心勃勃的中国要夺取美国技术霸权的担心的反映。这一切自2008年开始，与习近平掌权更有重大关系，美国一手打造的美中合作进程，包括2001接纳北京加入世贸组织，最后却转变成无处不在的美中对抗。

得出同样结论的欧盟终于清醒地感知到，习近平关于中共前途以及要洗刷西方历史上给中国造成耻辱的话语，他的处处显示中国强大的强烈愿望在西方被解读为一种越来越咄咄逼人的威胁。戈德蒙特认为，中国的一些动作，或束缚或停止一些正在与欧盟进行的谈判，或者把与华盛顿的关系放在优先地位，向欧盟证明了中国倡导的所谓多边主义理论不过是相对的，并未真正把欧盟放在眼里。

让欧盟更为担心的是中国外交官的行事姿态，他们在联合国培植影响力，填补了美国留下的空白，或直接或间接夺取越来越重要的岗位，世卫组织和粮农组织就是明显的例子。

法国总统马克龙在谈到欧洲安全时明确指出威胁多边主义的三大威胁：俄罗斯、中国以及美国。在今年2月的一场国家安全及防卫讲话中，马克龙把中国视为“战略主题”，他把重新推动欧洲整合作为自己外交的优先任务，对北京通过组建17加1来分裂欧洲很不满意。

在美国，新冠病毒更加毒化了美中关系，特朗普指责北京掩盖了疫情早期的严重程度，中断了向亲北京的世卫组织提供汇款。欧盟在思量，一个黑洞般昏暗的政体究有多大能量，其谎言恐终究影响其担任全球领袖角色的企图。

新冠大流行也终结了中国与非洲的蜜月。法国战略研究基金会Valérie Niquet指出，习近平成功地破坏了中美关系，破坏了中国与非洲的关系，中国与东南亚的关系，也破坏了与欧盟的关系。中国分裂欧盟的战略走得太远了，今天所有人都明白了中国制度何其疯狂。

在这位学者看来，即便中欧及东欧也开始动摇。布拉格放弃了与北京市的结盟向台湾靠拢，波兰对中国提供的援助感到失望，中国对欧盟一些国家的支持基础很脆弱，因为完全建立在利益之上。

好像是为了从尴尬中摆脱出来，北京周五突然把武汉死于新冠的人数上修50%，已经被置于干柴烈火之上的世卫组织总干事谭德塞，赞扬法国总统马克龙的领袖角色。这是新冠病毒产生的飞来去效应？中国的时运是否在倒转？一些人是这样看的。巴黎政治学院教授Antoine Bondaz评论：“中国的公关掺杂着自满，挑衅，以及虚假信息，这一切正在掉转过来打击自己。从政治关系的角度看，这叫做自杀战略，后果将极其严重”

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