全欧新冠病毒死亡病例突破10万 西班牙禁足措施将再延两周

全欧洲新冠病毒死亡病例突破10万。西班牙全国范围内的禁足措施将在延长两周，到5月9日。而西班牙新冠病例死亡超过二万例。法国重症及入院人数持续减少，英国新冠病毒死亡病例超过1万5000例。意大利称，伦巴第新冠死亡人数是二战时五倍多。

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作为新冠疫情严重国家之一，西班牙在3月14日期实施禁足令。首相桑切斯周六宣布，全国范围内实施的禁足令将再度延长，一直到5月9日。不过，西班牙首相周六也表示，严格的禁足措施将从4月27日开始逐步解禁，首先是儿童可以“有限度”外出。

西班牙新冠病毒死亡病例周六突破2万例。在24小时内新增死亡病例565例，累计达2万零43例。而新增确诊3688例，累计确诊19万1726例。西班牙是继美国之后累计确诊病例最多的国家。

不过，西班牙卫生部表示，新增感染人数最近呈现减缓，康复患者则攀升到将近7万5000人。卫生官员表示，西班牙已度过疫情高峰期，4月2日当天高达950人死亡，目前医院面临的压力已缓和。

另据法国卫生总署署长萨洛蒙周六通报，法国新冠病毒死亡病例累计达1万9323例，24小时内新增642例，不过，重症及入院人数持续减少。目前，在医院治疗人数减少551人，为3万639人，其中5833例重症，比周五减少194例。

英国卫生部周六表示，英国境内新冠病毒死亡病例超过1万5000例，周六新增888例，累计达1万5464例。而英国累计确诊则是达到11万4217例。 据称，感染新冠病毒已出院的英国首相约翰逊目前仍在家中恢复，约翰逊与内阁几位大臣进行了接触。目前仍由外交大臣拉布代理日常工作。

另据报道，意大利伦巴第新冠死亡人数是二战时五倍多。 意大利至今有超过17万2千例确诊，近2万3千人死亡。意大利当局表示， 伦巴第两个月内的新冠病毒死亡人数达到1万1851人，是1940年至1945年二战时期的5倍多。当局形容意大利正经历“巨大悲剧”， 但仍未战胜疫情。未来数个月仍保持警惕和谨慎。

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