新冠病毒人工合成？ 法国诺贝尔奖得主卷入风暴

吕克.蒙塔尼耶教授，2008年诺贝尔医学奖得主。他有关新冠病毒由艾滋病毒加入合成的说法在法国科学界引发一场风暴。

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法国病毒学家蒙塔尼耶，艾滋病毒的发现者之一，因此于2008年与同行一道获得了诺贝尔医学奖，17日，他对法国一家电视台Cnews表示，目前肆虐的新冠病毒乃人工合成，他的说法概括如下：

我们的结论这一病毒是人工操纵的。至少部分如此，基础病毒主要取自蝙蝠，但是在这一病毒里加入了艾滋病毒的基因片段。因此，这不是自然病毒，这是一个生物分子专家的行为，出于什么目的，我不知道，但我的一个设想是，他们想以此制造对抗艾滋病毒的疫苗。

不过，这位教授的说法远远不能说服他的同行。有些直指蒙塔尼耶教授跟着印度德里理工学院一些研究人员 备受非议的路子走。一月30日，一篇来自印度理工学院德里分校研究团队在一家非正式科学刊物刊出的论文称：新冠病毒序列中有4条来自艾滋病毒的序列，是人工插入的。这一说法立即遭到同行否定。但是这一论文在作者本人撤销之前立即被阴谋论网站攫取，随后在网络得到极大传播。

科学家对新冠病毒被指是操纵基因合成的结果毫无共识。的确存在着人工合成病毒，但都是已经存在的病毒的合成，因此很容易被微生物学家辨识，但是，新冠病毒没有任何人工合成病毒的特征，没有发现任何可疑的基因痕迹。

法国巴斯德学院教授西蒙-罗里赫(Etienne Simon-Loriere)对世界报表示：这种病毒与自然病毒极为相似，很难怀疑是人工合成的。“如果要制造一个同样大的病毒，必须要有全球只有十几家病毒实验室才具备的技术才行，但更不可能的是科学家能够制造一个病毒能与人类受体ACE2结合。截至目前并不存在这样的机制。”

大部分科学家同意新冠病毒源于动物—蝙蝠或者穿山甲，蝙蝠更可能是原始宿主，新冠病毒是从蝙蝠冠状病毒RaTG13变异而来。

另一位巴斯德学院教授Simon Wain Hobson 驳斥蒙塔尼耶教授的说法毫无科学根据，他解释，新冠病毒的基因组里有许多种碱基（base）组成，其中有许多的U和A组碱基，而艾滋病基因组中也有许多A组碱基，而蒙塔尼耶就认为这两种病毒有相近之处，其实他如果使用同样的研究方式，还可能会发现别的病毒的基因片段 。Simon Wain Hobson 批评“这是初学者的错误。”

这不是蒙塔尼耶这位声望卓著的教授第一次遭遇同行否定，他获得诺贝尔医学奖是奖赏他与同事们在1980年代的研究，但是在2010年年代，他提出了一些离经叛道的学说，在科学家遭遇许多反对，今天蒙塔尼耶几乎与科学界处于决裂状态。

巴黎大学科学史学家Alexandre Moatti表示：“我们可以开出一长串获诺贝尔科学奖得主的‘失足者’名单，他们或者掉进了意识形态的陷阱，比如变成纳粹的诺贝尔物理奖得主Lenard Stark，或者陷入伪科学泥坑，比如2007年Wstson 散步的种族主义言论，比如蒙塔尼耶的一些表述等等”。他认为，“科学精神在于努力鉴别各种数据，有时互相矛盾的数据，尤其面对新冠病毒，从事实出发去谨慎地推理。而另类科学家则把所有的主题都拿来为自己的预言服务，最后不小心落入泥坑在所难免。”

新冠病毒的遗传密码今天已经公诸于世，人工合成的指涉基本上已被排除，但是还有众多的阴影地带存在，目前主要有两种假设：一个是传染病学家提出的，新冠病毒的传染是自然发生的，是通过武汉野生动物市场的动物，可能是穿山甲扮演了中间宿主的角色，完成了人传人的过程；另外一个是武汉病毒研究所对蝙蝠冠状病毒有特别研究的P4实验室出了事故，病毒泄露，或者是实验室人员遭遇感染后在外面感染了别人，或者是安全措施发生了问题，美国当局4月16日表示要对此予以彻查。

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