施展：战狼思维误中国 勿让国际社会不信任扩大

中国近年外交立场强硬，在应对疫情上更被指实行「战狼外交」，但中国外交学院政治学教研室副教授施展在一个面向企业高层的论坛上表示，「战狼式」的玩法难以持续，亦会被世界孤立，若任由这种思维发展，将令「不信任」和「分裂对立」肆意发展，可能令西方国家扩大在本国生产的安全产业，一旦西方形成一套独立于中国的生产体系，中国制造业将面临整体萎缩，且在创新科技上落后甚至与西方脱勾。

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中国企业家俱乐部16日刊登施展在商界高端人脉深度社交平台「正和岛」的访谈，施展说，日本政府和美国经济顾问扬言资助企业撤出中国，确会令部分企业回流西方，但数量不会太多；不过，由于全球因为疫情而出现市场衰退、生产停滞，确会对「中国制造」在量上带来极大冲击。这样的艰难时刻，估计中国企业至少还要忍受半年，部分企业甚至会倒闭。

他续称，西方国家的一系列动作，反映了他们正丧失对中国的信任，这种情绪会影响外国对与安全相关的产业建设上，有关产业可能会由现时的军工类产业扩大至口罩等卫生防疫物品，不惜成本地把这些产业留在本国生产，例如美国早前发现中国出口的少数口罩不合格，基于不信任，便把中国制造的KN95口罩剔出入口之列，自行加强生产。

这种做法，与「战狼」外交有关。他不点名地批评外交部发言人赵立坚就外国批评口罩质量时的回应，指国内很多舆论声称：「如果你嫌我的口罩不合格，那你就别用啊。」这种「战狼式」回应，会让别人认为这是拿口罩作威胁，是把口罩「武器化」了，自然令这上升为安全事宜。这便会令「不信任」和「分裂对立」肆意发展，对中国制造的冲击，比病毒更大。

施展又说，「战狼式」思维认为，世界是不可信任的，但其实不然，否则，中国「还加入WTO(世界贸易组织)干吗？加入那么多国际组织干吗？」他认为，「战狼式」的玩法是不能持续的。「你越战狼，自己距离世界就越远，世界也越会孤立你。」他呼吁，千万不要逞一时口舌，误了大局。而只有越是社会底层，才越愿意「战狼式地逞口舌」，最后反受其害。

他推论，若西方重建生产体系，只把毋关安全的日常用品留在中国生产，最坏的结果是中国制造业面临整体萎缩，并陷入低水平循环；一旦西方形成一套独立于中国的生产体系，中国与西方的技术和创新能力差距将日渐增大，落后于西方甚至脱勾。

他建议企业提高质素，政府完善制度，「放水养鱼」，并容许企业成立由业界主导的非政府协会，规管业界。

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