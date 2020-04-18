特朗普呼吁部分州“解封” 纽约州单日死亡病例创半个多月来新低

美国总统特朗普周六公开呼吁抵制对抗新冠疫情的居家令措施，而美国一些州的民众走上街头呼吁“解封”。美国新冠病毒确诊增至71万1千多例，累计超过3万7千人死亡。占全球死亡病例总数15万4000例的四分之一。不过纽约州单日死亡病例540例，创半个多月来新低。

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特朗普周五在“推特”上连发推文：“解放密歇根”，“解放明尼苏达”，“解放弗吉尼亚”，而在美国一些由民主党控制的州，一些民众准备周六上街示威，要求当局解封。

一些网民在社交媒体发起在马利兰、威斯康辛、弗吉尼亚及宾夕法尼亚州举行集会。报道说网民这次行动，是受到几天之前数以千计民众，出席密歇根州一场要求解除禁令集会的启发。俄亥俄、北卡罗来纳、明尼苏达及犹他等州份，此前都发生零星示威。有分析称，特朗普支持部分州的民众发起解除禁令的示威，目的是使他提出重启经济活动倡议，得以落实。

特朗普本周公布3阶段经济重启方针，由各州长视情况决定何时松绑居家防疫措施，让经济逐步重上轨道。但不少公卫专家担心，在大规模病毒、抗体检测尚未到位的情况下重启经济，很可能导致疫情反复。

特朗普并再次指责中国“隐瞒疫情严重的真相”，“没有透露真实的死亡数据”。而法国总统马克龙和英国外交大臣拉布也质疑北京的透明度。

美国目前单日新冠病毒死亡病例达3000例，累计超过3万7000人死亡。每天有接近2000人入院，不过, 重症室的压力较疫情高峰期有所减缓。

疫情严重的纽约州，单日死亡病例540例，创半个多月来新低，累计死亡突破1.3万人，占全美超过40%。随着住院患者持续减少，纽约州长科莫周六说，疫情似乎已过高峰。

科莫表示，如果观察过去3天数据，可以说我们已经过了疫情高峰，曲线开始向下。“这会是很好的消息”。但他告诫民众尚未脱离险境。他说，每天仍有约2000个新病例住院，与3月下旬疫情升温阶段相去不远。

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