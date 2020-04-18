英国出巨资进口中国试剂盒 大失所望

中国出口医疗物资又出问题，英国斥资两千万美元从这个国家购买的试剂盒被发现检测无效。

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英国死于新冠病毒人数星期六已超过了15000人，成为全球继美国、意大利、西班牙、法国之后死亡第五高国家，英国目前已对35万人进行检测，大约114217人呈现阳性。英国计划五月以前每天达到10万次冠状病毒检测，但目前日检测量不足两万次。一些卫生官员担心，如果不大规模检测，就无法解除封锁，因此急需对更大规模的人群进行检测。

英国求助中国，根据『纽约时报』周五报道，两家中国公司向英国开出至少2000万美元高价，可购买200万套快速抗体家用检测试剂盒，开价很高，“买不买由你”，而且必须先付钱。

据报道提供抗体检测的两家中国公司分别是奥泰生物技术和万孚生物技术，两家公司保证他们的产品符合欧盟标准。

据一位英国参与此事的高级公务员表示，英国官员接受了这笔交易。“然后自信地承诺药房能在短至两周内提供检测”，“就像验孕一样简单”。

结果大失所望。“该检测是无效的”。牛津大学一所实验室发现检测新冠病毒的试剂盒准确性不高。目前，50万个试剂盒弃置在库房里，以类似价格从其他源头购买的另外150万个试剂盒也未被使用。

英国官员至少收回了其中一部分购款。

英国表达不满后，两家中国公司反而指责英国官员和政界人士误解或夸大了试剂盒的效用。万孚生物告诉『环球时报』称，他们的产品只是作为一种补充手段，面向那些已经查出阳性的患者，而奥泰生物技术则在公司官网声明，这些检测“仅供专业人士使用”，而非供患者在家中使用。

稍早些时候，从西班牙、捷克、土耳其、菲律宾都传出中国生产的新冠肺炎试剂盒准确度不高的问题，西班牙已经把一批购自中国的快检试剂盒退货。

4月9日，针对中国出口医疗物资质量不合格问题，中国商务部发言人高峰辩护说：“出口医疗物资出现所谓的问题，主要是因为中欧在生产标准、产品适用环境方面存在差异，有些欧洲用户对产品的使用不够熟悉，甚至出现失误”。

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