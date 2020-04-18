英国外交部对香港多名政治人物被捕表关注 北京指英方“说三道四”

18.4 部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人

香港警方周六以涉嫌参加反送中非法集结，拘捕壹传媒集团创办人黎智英等14名泛民人士，引起各界关注。英国外交部发表声明表示将密切关注这一事件，并希望当局以公平及透明方式处理任何拘捕和司法程序。中国外交部驻港公署发言人称英方“说三道四”，敦促英方“停止干预香港事务”。

广告 继续浏览后续

香港警方周六拘捕了14名泛民主派人士，指他们涉嫌于去年8至10月间参加非法集结；泛民方面则批评港府和北京“秋后算帐”。

中国外交部驻港公署发言人周六表示，英国外交部就香港警方依法拘捕黎智英、李柱铭、何俊仁、李卓人等反中乱港分子，指手画脚及说三道四，发言人对此予以严厉批驳，坚决反对，并敦促英方停止干预香港事务。

英国外交部周六发表的声明指出，和平示威的权利是香港生活方式的根本，受到中英联合声明和基本法保障。声明并指出任何抗议活动必须和平进行，而香港当局也应避免采取激化局势的行动，并应通过有意义的政治对话重建互信。

另外，香港前总督彭定康也批评北京和港府，“在世界注意力集中在新冠疫情时，采取进一步行动，破坏一国两制”。他并指拘捕行动是对巩固香港多年生活方式的价值的攻击，不是法治，是威权政府所为。彭定康称，北京扼杀香港的决心日益明显。

香港的人权监察也发表声明，强烈谴责警方拘捕至少14名民主派人士。声明指，警方引用《公安条例》涉嫌组织或参与未经批准的集结，拘捕香港持不同政见的政治领袖，质疑当局没有根据联合国的建议，废除和修订违反国际人权准则的公安恶法，反而引用有关条例，打压不同政见的领袖和活动。声明强烈谴责侵犯人权的恶法和当局所谓“执法”行为。

另外，台湾的民进党也呼吁港府不要“与民为敌”。民进党表示，全球全力防疫的同时，港警趁乱突袭式拘捕，让人难以接受，呼吁港府不要与民为敌。 民进党发言人薛呈懿周六晚间表示，民进党将表达高度关切，并会持续关注，香港的反送中运动是国际高度关注的议题，在全球正全力防疫的同时，香港警方趁乱突袭式拘捕，让人难以接受。 民进党呼吁香港政府应该正视人民的诉求，不要一错再错、与民为敌。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅