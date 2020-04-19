中国公安部副部孙力军突落马 有点荒诞

中国公安部副部长孙力军被突指“涉嫌严重违纪违法”，接受中纪委调查，中共的这些说词应是落马高官即将法办的先声？

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孙力军的落马，让人有点吃惊，倒不是因为他比其他高官更优秀，不是，或者至少我们不知道，他在公安部分管国保、反”邪教“。让人吃惊的是他不久前他还是中央督导武汉抗疫的大员。2月上旬武汉疫情最严重期间，他被中共中央派赴武汉督导防疫工作。2月10日央视新闻联播，就有孙力军出现在湖北，一行与中共总书记习近平进行视讯连线的画面。

2月19日，湖北原来的省委书记被免了，这位副部长还与习近平亲信、新任湖北省委书记应勇前往武汉市公安局，督导当地公安部门 的防疫工作。当时习近平说了，抗疫这件事，武汉胜，则湖北胜，湖北胜，则全国胜，全中国最大的事是抗疫，他们这个中央督导组，国务院副总理孙春兰掌舵，还有习家军重要成员—中共政法委秘书长陈一新等，他是大员之一，可见地位重要。

他在这个组，最重要的任务是加强公安工作，就是说抓安全，强化维稳，防止出事。习近平在三月11日终于去了武汉视察，孙力军陪同应勇当初视察武汉公安部门，不知是否已经在开始为习近平来武汉做些预备？

孙力军引起注意的是另一件事，3月5日，他为两位武汉公安突击队”95后“女民警“火线入党”担任入党介绍人。他谆谆教导新党员：“疫情防控斗争中最危险的地方，就是党员要冲锋的地方；人民群众最需要的地方，就是党员要奔赴的地方。”时间过得真快，居然刚给两位女警做了入党介绍人自己就进去了。

他很快就要被开除出党了，不知他给别人介绍入党的时候，他是否有预感？介绍人入党的人是一个“坏党员”，或者即将被开除，这几乎是肯定的，那么，他为那两位勇敢的女警做介绍人这件事是否还作数？两位以后如何说起曾被一个“我党的坏人”介绍入党这件事？

孙力军曾经是前中央政法委书记孟建柱秘书，陪了一任又一任的政法高官，自己的位置也越升越高。令人不解的是，中国共产党的领袖们，怎么费那么大力气，培养的一个个都是“贪官”，对党不忠诚的人，党的洞察力是不是出了严重问题？

疫情可控了，孙力军落马了。他的罪过是什么呢？很不清楚，公安部长赵克坚4月19日迅速召开会议，“坚决拥护对孙力军审查调查”，会上说，“孙力军长期以来无视党的政治纪律和政治规矩、不守纪律、不讲规矩、不知敬畏，肆意妄为。”罪名就这么笼统，用一句网民的话解读，其实就是说对习主席忠诚得还不太够，那为什么在公安部这么久，升到了副部长，都没被发觉呢，这又是一个谜。从公安部表忠心看，中共中央可能是怀疑孙力军忠诚度有限，甚至还在背后搞了什么“阴谋”？这都令人不可思议。

明镜集团总编辑何频指他是政法系统最有实权的人物，涉及许多大事，包括薄熙来、令计划、张春贤、肖建华等等。这倒看不出来，也许有一天正式宣布他被开除出党，有一天司法宣判的时候，会透出点端倪？

公安们这个会议重点不在批孙力军，反正“死马一条”，主要是强调“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位”，绝不允许做两面人，做两面派。这些事，大家都知道，中共的官员比谁都清楚习近平是他们的核心，核心的核心，为什么他们的忠诚度还常常被怀疑呢？

中国公安部换人频繁，周永康时代就不提了，最新栽倒的是公安部副部长孟宏伟。该部官方网站显示共有11名领导，依次为国务委员兼公安部长赵克志、负责日常工作的副部长王小洪、孙新阳、3名副部长（杜航伟、孟庆丰、许甘露）、反恐专员刘跃进、政治部主任刘钊、副部长林锐和两名部长助理聂福如、陈思源，多为近两年新任或新调整。这是否意味着习近平本人的不安全感日益增加，不得而知。

不过，中国公安部官方网站，已经删除了孙力军的个人简历和相关信息，结束了，一切就这么简单。

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