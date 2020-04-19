中国公安部副部长孙力军被审查调查

自北京方面消息，据中央纪委国家监委网站4月19日消息，中国公安部党委委员、副部长孙力军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

广告 继续浏览后续

综合各方消息显示，孙力军于2018年3月晋升公安部副部长，至今已有2年。据中国公安部官网资料显示，孙力军，男，汉族，1969年1月生，山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，公共卫生硕士学位。现任公安部党委委员、副部长，副总警监警衔。

另据公开资料显示，他还曾历任上海市政府外事办公室副主任，公安部办公厅副主任、公安部党委委员、一局二十六局局长、中央610办公室副主任，港澳台事务办公室主任。据报道，前段时间，湖北疫情严重期间，中央指导组奔赴湖北指导疫情防控工作，孙力军作为成员也前往武汉，并几次出现在相关报道中。

另在4月12日，福建省委常委、副省长张志南被指涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。张志南是2020年首个落马的省部级领导干部。孙力军也是继前公安部副部长孟宏伟落马后第二位被查的公安部高官。据公安部网站显示，公安部领导信息一栏中，包括部长在内一共12人，孙力军排名第8位。其中，副部长一共6人，孙力军排在第5位。孙力军被指是公安部分管治安工作的副部长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅