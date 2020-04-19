中国受官方承认“新冠疫情上报第一人”：不更早通报是为谨慎

曾在今年2月被中国湖北省官方给予“疫情上报第一人”记大功奖励的，湖北省中西医结合医院呼吸内科主任张继先在接受官媒中国环球电视网（CGTN）采访时表示，未能更早通报疫情是因为当时结论仍未出来，因此要保持科学的谨慎态度。

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去年12月26日，张继先在为病人诊治过程中发现，病人呈现出与其他病毒性肺炎完全不同的改变，12月27日，她把出现新型肺炎的情况向湖北省中西医结合医院作了上报，此后医院把情况上报给江汉区疾控中心。时隔3个多月，张继先在节目中打开档案柜，向CGTN女主播刘欣展示了多部门专家对这些不明病例的初次诊断意见，重现首次拉响警报的关键时刻。在张继先展示的一份会诊记录中，患者入院时间是2019年12月27日，会诊时间是12月29日。会诊主持人是张继先和湖北省中西医结合医院夏文广院长，参加的有10个部门的人。

这一会诊记录在“病情简介”一栏中写着，“发热10天伴加重3天入院，双肺有呼吸粗，左下肺有湿罗音，双下肢不肿。入院后给予抗感染（抗病毒、抗细菌）对症治疗。肺部CT显示双肺多发感染性病变，有毛玻璃影。甲流乙流抗体阴性，呼吸道五项病原学检查也是阴性……”张继先介绍指，当时这是第4个病例，为华南海鲜市场卖冻品的商户。他是最严重的一个，也最具有代表性。其他6人亦有类似症状，所以大家一起讨论。这份会诊记录后的总结写道，“继续积极治疗，对症处理；建议在报区疾控部门基础上，继续报武汉市、湖北省疾控部门，组织专家会诊。因7名患者均为近两日入院，此患者最重，有代表性，且群集性发病，其中5名患者症状较重，可能危及生命，建议上级医院或专科医院诊治，进一步明确感染源，针对性治疗。”

据香港01报道，张继先介绍称，12月27日中午上报区疾控中心后，对方的反应“还是挺迅速的”，当天下午就来做流行病学调查，同时也采集了病人的血液和咽拭子；29日会诊上报后，区疾控又来了，同样采集病人的血液并问病史。她说，“我觉得他们反应还是挺及时的。”回看疫情，张继先表示，“当初我是觉得它可能是个传染病，但是真的没有想到像现在这样，传染性这么强，流行范围这么广，病情这么严重。”

面对刘欣提问，“很多人有这样的想法，既然专家已经说有可能人传人，是不是应该更早地告诉大众呢？”张继先回答称，所有疾病的认识都有一个过程。在事情没完全弄清楚的时候，不能够说得太多“如果我是做科学家研究的，结论出来之前我怎么跟大众说？这个东西应该有科学谨慎的态度。”

武汉市卫健康委12月31日发布通报，并指近期部分医疗机构发现接诊多例与华南海鲜城有关联的肺炎病例，经专家会诊系病毒性肺炎，到目前为止调查未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染。当天上午，网传收治患者的武汉市中心医院（原二院）后湖院区医务处工作人员向新京报记者辟谣称，目前并无疑似非典（SARS）或确诊的患者。武汉市公安局官方微博随后在1月1日发布消息。消息指，“近期，武汉市部分医疗机构发现接诊了多例肺炎病例，一些网民在不经核实的情况下，在网络上发布、转发有关肺炎病例不实信息，造成不良社会影响。公安机关经调查核实，已传唤8名违法人员，并依法进行了处理。”

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