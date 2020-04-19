中国驻俄大使指返国公民砸中俄合作这口锅网民大哗

俄罗斯疫情紧张，中国怕输入感染，紧急关闭綏芬口岸，在俄罗斯滞留的中国公民无法返回他们的祖国了。

俄罗斯疫情快速蔓延之际，许多在俄中国公民被夹在两头，俄罗斯视之为传染源歧视，回自己的祖国，已经封关，最让这些人寒心的是，中国驻俄大使不仅不出面救人，还痛斥“带病”回国的国人“令人不齿”。他被网民反指丧失了人性底线。

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这位名叫张汉晖的大使被指对慌乱中自谋生路的中国人没有丝毫体贴，反而明白无误地表示，滞留远东的中国公民，就在当地接受隔离，“就地抗疫”，准备生活到疫情结束。

有网民说，“自己的国家不让自己的人民回去，已经够让人齿冷的了，最让人愤怒的是这位大使下面这段话：

有中国人透过某种途径闯关回到国内，把病毒带回国，道义上是要受到谴责的。这些人为了逃脱责任，声称是“俄罗斯不让我们待了”、“我们在那里就没有活路了”、“我们实在是没有办法，我们被赶回来了”，这种做法是在令人不齿。

有网民反问，“把病毒带回国，什么意思，生病了，回自己的国家，天经地义，不行么，回去不是也可以隔离么？说几句真心话就让你不齿了，你的良心在哪里？”

中国公民无法返回祖国，怪谁？原来中俄两国疫情爆发后早已中断了空中交通，大批滞留俄罗斯的中国公民，三月下旬起只好搭乘飞机先到符拉迪沃斯托克，然后转乘汽车至綏芬口岸入境，中国方面又下令关闭所有口岸入境，进自己的国进不去，退无退路，“国家见死不救，人家自个想办法回去，还让你不齿了，问问你的良心吧，大使先生”。

但是这位大使说了，你们要“就地抗疫”。有网民指责这位大使更让人可笑可气的是替俄罗斯考虑的很周全：“你吃着中俄合作的饭，砸了中俄关系的锅，这是没有道德底线的”。

有人质问大使，“胳膊肘往哪里拐，人家不要你们的公民，你替人家辩护，还怪中国人砸中俄关系的锅，俄罗斯是怎么说的，说说给我们听。”

一位叫武陵客的写了一篇“中国驻俄罗斯大使的‘带病闯关‘论，击穿了人性底线”，文章质问：

“一个正常人，面对俄罗斯暴发的疫情，想要逃离俄罗斯回到祖国的心情和行动都是可以理解的。而作为对本国公民负责任的大国和强国，本不应将他们拒之于国门之外。疫情暴发之初，欧美等国都是第一时间撤侨。我们不撤侨就算了，还要将他们污名化，到底是什么骚操作？《战狼》里可不是这么演的。”

作者追问：“另外试问张大使，滞留远东的公民如何就地抗疫？如若已经染疫怎么办？又如何安排好自己的生活？其中艰难，大使可有设身处地想过？不要告诉我你们的帮助就是提供健康包，其他一切靠自己。如果是这样，那就是把自己的同胞拒之于国门之外，让他们在远东自生自灭。”

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