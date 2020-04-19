回应质疑 武汉病毒所否认P4实验室“泄露”“人工合成”病毒

随着新冠疫情在全球的蔓延，有关该病毒的来源质疑声也越来越大，位于疫情爆发地武汉的P4病毒研究所更成为关注的焦点。该研究所得负责人最近接受中国环球电视网采访时对新冠病毒为人工合成的质疑予以否认。

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有关新冠病毒从P4研究所泄露的传言一直不断，最近因法国诺贝尔医学家教授蒙塔尼耶4月17日接受媒体采访时称，有关病毒乃人工合成，疫情来自武汉P4实验室后更是甚嚣尘，不少科学界同行都表达的不同意见，对他的质疑予以驳斥。但受此次疫情人员损失最严重的国家美国最近也多次提到武汉P 4研究所可能因为“失误”或意外造成病毒泄露，而中国政府没有及时采取防范措施，反而隐瞒疫情，最终导致全球中招。美国总统特朗普表示，“彻查”武汉病毒研究所是否发生泄漏，从而引爆全球新冠疫情大流行。

面对追责声浪和可能要担负的巨大责任，在长期沉默后，该病毒研究所负责人终于出来说话了，据中国环球电视网的报道，接受采访的专家是袁志明，即现任中国科学院武汉病毒研究所党委书记兼副所长，位于风暴中心的P4就是其旗下的高级生物实验室。

在采访中，袁志明对病毒源于武汉及武汉研究说的疑问指出，这病毒绝对不可能是从他们这边出来的。因为他们有严格的管理制度，有他们的科研行为准则和相关的一些东西，所以对这一点充满信心。

对于“泄露”病毒一说，他也声称这些都是谣言，主要根据是因为武汉病毒所和p4实验室身处武汉，而产生的联想，他指出美国华盛顿邮报和另外两个记者专门写了有关病毒来自于武汉实验室的文章，但都没有任何的证据，也没有任何的逻辑关系，完全是凭自己的一种猜测。目的是混淆视线，去干扰我们的抗击疫情活动，甚至是干扰我们的科技活动。

针对2019新型冠状病毒是人工合成制造的产物的质疑，袁志明表示，现在没有任何的证据去证明这个病毒有人工合成的痕迹。而且他从来不相信人类现在有智慧合成这样一个病毒。

美国总统特朗普他在4月18号的白宫疫情简报记者会上再次提及中国可能的责任，称失误或故意造成的，两者差别很大，但在这两种情况下，“中国都应该让我们知道（...）我们要求更早地参与进来，而他们却不想这样做。我认为他们知道这是错的，而且很尴尬。他们说他们正在调查。因此，让我们看看他们的调查情况如何。但是我们也在调查”。特朗普同时警告，如果中国对冠状病毒大流行“负有责任”，就要承担相应的“后果”。

« 华盛顿邮报»专栏作家罗金4月14日撰文指出，美国驻北京大使馆从2018年1月开始，多次罕见派科学外交人员前往中国科学院武汉病毒研究所。美方人员在武汉病毒研究所发现诸多令人担心的问题，随后在传回华盛顿的两则外交电报中，不只对研究所的安全、管理弱点提出警告，更建议美国政府给予研究所更多关注与协助，主要原因是蝙蝠冠状病毒研究虽然重要，但同时充满危险性。

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