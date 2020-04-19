新冠疫情：德国将全民戴口罩？

新冠疫情在德国继续攀升，给德国社会继续带来巨大压力，并带来初步裂痕。

广告 继续浏览后续

根据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国已确诊的新冠病毒患者总计139897人，一天内新增2458人。病亡人数达4294人。病亡率升高到3.07%。根据德国重症监护和急诊学跨学科协会的统计数字，德国现有约3万个加护床位，其中有1万3千个加护床位还是空着的。

防疫管控措施继续给德国社会和经济带来巨大压力。萨克森州自周一起将对公共交通和零售业引进戴口罩义务。其他州也在考虑中。

德国经济部长阿尔特迈尔向《星期日图片报》表示，如果德国要让所有人在工作，购物，乘车时都戴上口罩，那么，德国每年需要80到120亿口罩。阿尔特迈尔鼓励本国经济界为本国生产口罩。并表示会买下口罩。

防疫管控措施也给德国带来初步裂痕。《焦点》周刊报道说，联盟党内部曾就是否应松动管控发生激烈争吵。尽管政府继续关闭学校并禁止宗教聚会，但北威州州长拉雪特决定单独前行，让本周的学校尽快复课，并允许教堂和宗教场所重新开放，举办教徒聚会。

自周一起，政府允许零售业开门营业，但宾馆业和餐饮业继续不许开门。在野党自民党现要求对餐饮界和宾馆业松动限制，因为这两个行业受到的打击特别大。根据德国宾馆和饭店联合会的消息，德国有7万宾馆和餐饮企业将面临破产。德国财政部长朔尔茨向《星期日世界报》表示，将进一步扶持宾馆主和饭店业主。政府继续关注受到管控措施限制的行业。

5月本是很多旅游活动开始的时候。但旅游业大受限制不但打击德国经济，也连累奥地利经济。去年，德国游客在奥地利过夜使用的宾馆床位占比37%。奥地利期望能和德国洽谈，看是否能松动旅游限制。但外长马斯在《周日图片报》上明确警告说，不要出国旅游的警告继续有效。如果有轻率的游客在夏季出国旅游，政府不会再次采取撤侨行动，不会再次将24万德国游客接运回国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅