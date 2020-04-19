欧洲各国新冠疫情减缓 禁足令初见成效

欧洲各国实施禁足令开始初见成效。目前疫情最严重的西班牙出现一个月来最低单日死亡数字；德国称疫情基本“可控”，意大利每日死亡人数和新增病例保持平稳。

广告 继续浏览后续

意大利的新冠病毒疫情周日新增433例死亡，是一个周内最少的单日死亡人数，新增确诊连日徘徊在3000多例。目前意大利全国确诊累计接近17万6千例，其中2万3千多人死亡。在过去两周，意大利的每日死亡人数和新增个案保持平稳。疫情在3月底到达高峰，但未见明显的向下趋势。意大利政府表示，初步解封不会早于5月3日。不过，一些意大利企业已经开始部分复工。

欧洲疫情最严重的西班牙，出现一个月来最低的单日死亡数字。过去24小时新增410例死亡，累计死亡人数超过2万人。新增确诊4千2百多例，累计达19万5千例，迫近20万。西班牙政府已宣布延长紧急状态令两周，不过儿童可以从4月27日起外出。

德国累计确诊近14万例，单日增加4千多例，累计4千2百人死亡。德国卫生部长斯帕恩周日表示，德国的疫情已在“可控”之中。德国部分地区发生示威，要求取消限制社交距离。

另外，荷兰新增83例确诊，累计上升到3千6百多例。荷兰政府称疫情扩散速度减慢，居家令措施有效到本月28号。

北欧瑞典累计近1万4千人确诊，死亡人数升至1500人。瑞典政府虽然建议民众保持社交距离，但没有实施封城或居家令。瑞典外相林德否认以“群体免疫”方式抗疫称，很多地方都已关闭。

英国卫生部周日公布，截至下午4时，境内医院合计通报新增596例新冠病毒死亡病例，为近2周以来最低纪录。英国累计死亡病例达到1万6060例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅