菲利普：“解封”将在大量检测隔离病患的基础上循序渐进展开

随着新冠疫情减缓，法国政府开始为“解封”进行准备。不过，法国总理菲利普在周日的新闻发布会上表示，法国民众不会“很快”回到新冠疫情前的生活状态，菲利普说，从5月11日开始的“解封”将在大规模检测及隔离病患的基础上循序渐进地进行。新冠疫情对法国经济造成冲击，政府预计2020年经济将呈负增长（-8%）。

广告 继续浏览后续

法国新冠疫情持续放缓，24小时内新增395例死亡，累计1万9718例，入院及重症患者继续大幅下跌。周六菲利普在记者会上表示，“我们得分不少，但法国仍未走出疫情危机”。

菲利普强调：“我们将不得不学习与病毒共生存”。他表示，目前法国人还远没有达到群体免疫，而新冠病毒疫苗预计最早在2021年年中之前出现。他说，6700万法国人的日常生活将会继续受到影响，“想很快能出国远游是不现实的”。

法国科学委员会主席德尔夫拉西（Jean-François Delfraissy）曾警告说：“法国人未来几个月都应避免举行婚礼，生日庆典，大型家庭聚会等。”

法国总统马克龙将在4月底之前提出“解封”计划。

周日在总理府举行新闻发布会的菲利普提出几项“解封”后的原则，包括：继续保持社交距离，在公共场所民众佩戴口罩。5月11日解封开始后，要求在公共交通上必须佩戴口罩将“极有可能”；另外，法国将进行大量检测，政府的目标是到解封前每周进行500,000次测试，而检测呈阳性者须居家隔离。

此外，菲利普称，政府在5月11日后中小学开学方面极为谨慎，正在研究多种可行方案，如按地区逐步开学。菲利普说，肯定不会到5月11日所有学校同时开学。

菲利普并表示，新冠疫情导致的经济危机将极为“严酷”，而且目前危机才刚刚开始。政府预计法国2020年经济将呈负增长，为-8%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅