中国成立西沙南沙行政区建制 越南强力反对 中越互批违反国际法

越南官方指就关于中国于4月18日公布所谓在“三沙市”设立“西沙区”（即越南黄沙群岛）和“南沙区”（即越南长沙群岛），越南外交部发言人黎氏秋姮4月19日表示：越南曾多次强调，越南有充分的历史证据和法律依据证明越南对黄沙和长沙两个群岛的主权。中国官方回应指越南违反国际法的主张，不值批驳。

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据越南官方消息，越南强烈反对中国所谓“三沙市”的成立。越南人民报引据越通社报道，关于中国于4月18日公布所谓在“三沙市”设立“西沙区”（即越南黄沙群岛）和“南沙区”（即越南长沙群岛），越南外交部发言人黎氏秋姮4月19日表示：越南曾多次强调，越南有充分的历史证据和法律依据证明越南对黄沙和长沙两个群岛的主权。

该报道称，越南的一贯立场是强烈反对所谓“三沙市”的成立及相关活动，因为此举严重侵犯越南的主权，毫无价值且不受认可，不利于各国之间的友好关系，使东海、地区乃至世界局势复杂化。

越南要求中国尊重越南的主权，取消与上述活动有关的错误决定，未来不再开展类似活动。

据越南官方消息，越南黄沙县强烈反对中国成立所谓的“三沙市”。

据越南官方说，越南是第一个开发、占有并持续、和平地确立对黄沙和长沙两个群岛主权的国家。越南有充分的历史证据和法律依据来肯定本国对黄沙和长沙两个群岛拥有无可争辩的、符合国际法的主权。

4月19日晚，越南岘港市黄沙县人民委员会主席武玉同发出通报，抗议中国在所谓的“三沙市”成立西沙区和南沙区。

通报强调，作为岘港市下辖的直接管辖越南黄沙群岛的地方政府，黄沙县人民委员坚决反对中方颁布所谓的三沙市设立西沙区和南沙区的决定。

有关所谓的三沙市的立场已在岘港市人民议会2012年7月4日第26/2012/NQ-HĐND号决议和长期以来黄沙县人民委员会的声明中明确指出。

越南官方通报强调，越南是第一个开发、占有并持续、和平地确立对黄沙和长沙两个群岛主权的国家。越南有充分的历史证据和法律依据来肯定本国对黄沙和长沙两个群岛拥有无可争辩的、符合国际法的主权。

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