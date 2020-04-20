中国疫情 新确诊续减无症状仍忧

据中国国家卫生健康委员会今天周一公告，昨天4月19日全国报告新增确诊病例12例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例。当日新增无症状感染者49例。

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据路透社今天报道称，4月19日中国报新增新冠肺炎确诊12例其中8例境外输入，新增无症状49例。

中国国家卫生健康委员会周一公告，4月19日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中8例为境外输入病例，4例为本土病例（黑龙江3例，内蒙古1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入疑似病例（上海2例）。当日新增无症状感染者49例。

境外输入现有确诊病例841例（含重症病例43例），现有疑似病例39例。累计确诊病例1,583例，累计治愈出院病例742例，无死亡病例。

4月19日当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者904人，重症病例减少4例。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例4例（武汉4例），无新增死亡病例，现有确诊病例105例（武汉105例），其中重症病例20例（武汉20例）。累计治愈出院病例63,511例（武汉46,359例），累计死亡病例4,512例（武汉3,869例），累计确诊病例68,128例（武汉50,333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

该报道称，累计收到港澳台地区通报确诊病例1,490例。其中，香港特别行政区1,025例（出院602例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院20例）。

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