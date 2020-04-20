中国高层布局疫情后 降息宽松加大扶持

中国央行周一公布4月LPR报价显示，一年期为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，较上次的4.05%和4.75%分别下调20个基点（bp）和10个bp，符合市场预期。

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据路透社今天引述专家称，中国4月LPR降幅创新机制以来最大，政治局“降息”号角打开宽松空间。专家指承接之前逆回购和MLF操作利率的下行，中国4月LPR（贷款市场报价利率）报价一如预期非对称“双降”，且降幅创下LPR改革新机制以来的最大。分析人士称，鉴于央行此前公开市场利率的下调，LPR报价下调属情理之中，同时五年以上品种下行幅度仍减半，依然是体现了“房住不炒”的政策定位。

在经济受到新冠肺炎疫情的重创之际，4月17日政治局会议罕见提到降准降息，未来政策基调进一步向宽；同时为落实政治局会议有关引导贷款利率下行的决定，年内降准及MLF降息仍是大概率，进而LPR下行空间亦存，且亦不能完全排除存款基准利率的调降。

该报道称，在上周三定向降准首次实施日，中国央行公开市场同时进行了1,000亿元人民币MLF操作，中标利率无悬念下调20个基点（bp）至2.95%。距MLF到期还有两日央行提前进行操作，主要是保持每月中操作管理为当月LPR（贷款市场报价利率）提供指引，而20bp的利率降幅也与此前逆回购利率同步。

4月17日政治局会议提出以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，并罕见提及“降息”和“降准”，在降低实体融资成本的长期目标下，缓和疫情冲击、帮助企业度过难关的紧迫任务都要求货币政策继续宽松，与财政政策的配合成为货币宽松的主要方向，后续政策仍将从降准和降息的量价两个维度发力。

路透社说，上周五召开的中共中央政治局会议，提出财政和货币政策要同时发力，以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券。稳健的货币政策则要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

据该报道，新冠肺炎疫情的突然袭击，让中国经济一季度同比下降6.8%，出现有记录以来首次负增长，不过3月经济明显改善尤其工业降幅急剧收窄，让市场看到一丝希望。这也表明随着国内疫情本土传播基本阻断，复工复产加快推进，经济正从休克状态逐渐复苏。

据路透社，中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%。新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。

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