传方济各秘密酝酿访华 首站武汉

香港媒体今天指全球抗“疫”可能为教宗访华提供契机。意大利传媒报道，教廷国务卿帕洛林正安排教宗方济各首度访问中国，首站是已经解封的湖北武汉，象征希望的“重生”。教廷本月初曾感谢来自中国的援助疫情物资，被解读是“中梵口罩外交”，认为继中梵外长二月在慕尼黑的历史性会晤后，教廷已为中梵关系“下一步棋”铺路。据报意大利总理孔特团队也参与此事，希望促成教宗访华。台湾驻教廷大使馆表示已向教廷外交部查证，得到回应是“教廷外交部对此一安排毫无所悉”。

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据星岛日报今天报道称，传梵蒂冈安排教宗首度访华，首站选定武汉。

消息引述意大利政论《真相》（La Verita）报道，两年前促成中梵主教任命协议的帕洛林，正秘密安排教宗访华的历史性计划，首站选在武汉。因为近日武汉已经解除封城，教宗访问该地可给世界其他国家带来象征希望的“重生”意义，教宗之后将转往北京等其他城市访问。据报意大利当局也乐见其成，总统府秘书长詹佩提（Ugo Zampetti）近日多次进入教廷，促成教宗访华。

报道引述中央社说，台湾驻教廷大使馆表示已向教廷外交部查证，得到回应是“教廷外交部对此一安排毫无所悉”。

该报道称，意大利是疫情最严重的欧洲国家之一，也是中国最早派出专家组支援的西方国家，目前该国疫情好转。本月初，中国也透过红十字会及河北进德公益基金会，把医疗捐赠物资运赴位于罗马的梵蒂冈。教廷新闻室主任布鲁尼发声明感谢来自中国的“慷慨之举”，称感受到“中国人民和天主教团体的关怀”，并“向他们保证圣父教宗的敬重和祈祷。”

方济各2013年接任教宗后，中梵关系好转，18年双方就中国主教任命签署临时协议。同年10月，内地两名主教获邀到梵蒂冈出席世界主教会议，其间邀请方济各访华。去年11月结束亚洲之行回国途中，方济各在飞机上对随行记者说：“我真的很想去北京。我爱中国。”中国外交部当时回应说，中方对中梵开展交往是开放和欢迎的。

该报道指出，中梵虽然未建交，但今年2月14日，在德国慕尼黑出席国际安全会议的国务委员兼外长王毅，与梵蒂冈外长拉加格尔会面，是中梵外长有史以来首次会面。王毅形容会晤“将为今后双方的往来开启更大空间”，愿与梵方进一步增进理解，积累互信。双方还一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴，共创和平世界。

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