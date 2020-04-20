伤肝至深 新冠病毒捡命医生全身发黑

根据中国环球时报消息，两名染武汉肺炎的湖北省医师虽然逃过死劫，却全身暗沉整脸发黑。专家解释，这是肝功能受损所致。但只要命救回来，除了不可逆的伤害，机体和受损器官会慢慢恢复，而肝脏是可以修复的，借由治疗还是可以恢复正常。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，湖北病患染疫后遗症全身发黑，专家指：因为伤到肝。罹患武汉肺炎患者不仅肺脏受损，根据中国环球时报说，两名染疫的湖北省医师虽然逃过死劫，却全身暗沉整脸发黑，专家解释，这是肝功能受损所致。

湖北省武汉市中心医院心脏大血管外科副主任医师易凡和泌尿外科副主任医师胡卫锋，因罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），病情严峻之际都曾借着叶克膜（ECMO）续命而存活。透过流传于网络的影音画面清晰可见，易凡床边悬著染疫前肤色白皙的全家福照片，对照他如今躺在病床上却是身形虚弱脸面墨黑暗沉，胡卫锋也是面容大改。

该报道引述环球时报的消息说，湖北省防疫专家组成员、华科同济医院感染科主任医师宋建新表示，对于重症患者而言，与肺疫的搏斗是一场杀敌一万、自损八千的过程，命虽然救活了，但全身机体多器官受到损害。该报指出，他说，身体的铁质是由肝脏负责代谢与储存，若肝脏受损，不能如常代谢，铁质就会流入血管，导致血液中的铁含量增多，这样的血液供应面部皮肤后，就容易造成脸色发黑。据宋建新指出，还有就是长期的肝脏功能失调，会引起代谢异常，导致皮肤色素的暗沉，无光，有些重症病人皮肤还会出现脱皮、皲裂等现象。

据该报导指出，他说，在临床上，重症患者不仅肝受损，其他器官也会受伤，所以两位医生不仅面部发黑，全身皮肤也比较暗沉。报导说，中日友好医院呼吸与危重症医学科主任詹庆元博士表示，2019冠状病毒疾病的病毒不仅伤及人的肺，心脏、消化道、肾脏与凝血功能都无一幸免，并瘫痪人体的免疫系统。

报导指出，国际医学期刊刺胳针（Lancet）曾刊登中国科学院院士、解放军总医院第五医学中心（302医院）教授王福生团队，探讨武汉肺炎导致肝损伤的文章指出，不论轻症还是重症患者中都存在一定比例的肝脏功能异常情况。报导说，武汉大学人民医院感染科主任龚作炯则表示，染疫导致肝受损可能是续发性的肝脏损害，也有可能是治疗期间用药比较多导致的药物性损害，以及危重症患者出现呼吸窘迫综合症而损及肝、肺、心、肾等器官。

至于两人有没有机会再白回来？报导引述宋建新表示，只要命救回来，除了不可逆的伤害，机体和受损器官会慢慢恢复，而肝脏是可以修复的，借由治疗还是可以恢复正常。

中央社说，因与据指首发疫情的华南海鲜市场相距仅6公里左右，武汉市中心医院是当地较早收治肺疫患者的医疗院所之一。据香港媒体01新闻消息，总计中心医院约230名医护遭感染，4位医师染疫病故，分别是退休返聘的眼科副主任医师朱和平、甲状腺乳腺外科主任医师江学庆、眼科主任医师梅仲明，以及“吹哨者”眼科医生李文亮。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅