北京疫情或反弹 朝阳群聚感染高风险区

据北京日报App今天说，北京市疾控中心副主任庞星火今天表示，北京朝阳区14日发生一例境外移入性武汉肺炎病例，造成家人3人关联性病例，成为聚集性疫情，已将朝阳区列为疫情高风险地区。

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据中央社今天报道称，北京朝阳出现群聚感染，列疫情高风险地区。根据中国国务院联防联控机制“关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知”要求，高风险地区的分级标准为累计确诊病例超过50例，且14天内有聚集性疫情发生。

据北京市疾控中心副主任庞星火表示，北京市依照此标准，将朝阳区疫情风险级别定为高风险地区，并迅速隔离治疗病例，严密开展流行病学调查和隔离密切接触者，对病例同楼相关居民和环境进行核酸检测，结果均呈阴性；对病例曾经活动场所和区域进行消毒。

由于北京为中国首都，自疫情发生以来便采取严格防疫措施。中共北京市委宣传部副部长徐和建日前曾表示，首都疫情防控不可能在短期内完全结束。要顺应防控“常态化”特点，坚持外防输入、内防反弹策略，科学准确分析疫情走向，坚持严防死守，精准防止。

中央社说，中共总书记习近平8日则在中央政治局常务委员会会议上要求，要持续抓好首都疫情防控工作。各地要抓好无症状感染者精准防控，把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。

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