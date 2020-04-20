南海强硬组合拳 辽宁号率众首次出手包围“美利坚”号两栖攻击舰

继4月18日宣布正式在南海设立新的西沙区、南沙区后，4月19日，中国又公布南海部分岛礁和海底地理实体标准名称，被指是强化南海主权的最新动作。辽宁舰航母编队共6艘军舰——辽宁舰、枣庄舰、日照舰、西宁舰、贵阳舰、呼伦湖舰，已经抵达南海海域，进行战备训练，并包围"伴游"出现在南海的中沙群岛和南沙群岛之间的美国海军最新“美利坚”号两栖攻击舰（LHA-6）。中美双方没有报告南海意外。

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据香港01今天报道称，中国南海强硬出手：辽宁舰助阵8船伴行“美利坚”号。

该报道称，继4月18日宣布正式在南海设立新的西沙区、南沙区后，4月19日，中国又公布南海部分岛礁和海底地理实体标准名称，被指是强化南海主权的最新动作。根据中国民政部官网，当天，自然资源部、民政部发布关于公布中国南海部分岛礁和海底地理实体标准名称的公告。这一批命名包括25个岛礁及55个海底地理实体。

对照公告提供的经纬度，这些岛礁及海底地理实体分别位于西沙群岛和南沙群岛。其中“中建西海底峡谷群”等部分海底地理实体所在位置，更是在西沙群岛与越南本土之间的海底。

公告指，中国地名委员会1983年4月受权公布的《我国南海诸岛部分标准地名》继续有效。

该报道说，2012年9月中日因钓鱼岛发生摩擦后，中国官方也曾公布一批钓鱼岛岛屿、礁岩的新命名，被视为中国对钓鱼岛行使主权的象征性动作。

中国于2012年7月24日正式将南海省下辖的西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛岛礁，划设为地级“三沙市”，并成立政权机构。2020年4月18日，中国在三沙市下设立县级“西沙区”（含中沙群岛）及“南沙区”，并成立政府，驻地分别在永兴岛和永暑礁。

报道说，尽管中国此举受到另一主权声索国越南的抗议，以及遭到来自美国的批评，但中国不惧外部异议，强硬在南海推行标志性措施，其一大背景是美国在南海的权力受到进一步的“侵蚀”。由于新冠肺炎（COVID-19）疫情持续扩散，美国海军受到严重影响。截至目前，美军在太平洋地区的四艘超级航母“罗斯福”、“尼米兹”号、“列根”号、“卡尔·文森”均已暂停战备活动。这导致美军在南海、西太平洋的针对中国的作战部署被打乱，进而影响到在该地区的控制能力。虽说中国在南海的举动与美国海军在西太停摆没有直接关系，但这客观上给中国提供一个阻力减少的机遇。

另一方面，根据中国海军稍早前的说法，辽宁舰航母编队共6艘军舰——辽宁舰、枣庄舰、日照舰、西宁舰、贵阳舰、呼伦湖舰，已经抵达南海海域，进行战备训练。这也给中国不顾杂音强化南海主权增加底气。

虽然实力暂时受损，但美国并未完全从南海抽身。根据最新卫星影像信息，就在中国设立“西沙区”“南沙区”的当天（4月18日），美国海军最新“美利坚”号两栖攻击舰（LHA-6）出现在南海的中沙群岛和南沙群岛之间。

“美利坚”号两栖攻击舰，排水量超45,000吨，虽然在吨位上不及中国航母辽宁舰，但据称，该型两栖攻击舰能够最多搭载超过20架的F-35B隐形战斗机。F-35B的作战能力要强于落后一代的歼-15舰载机。

香港01说，然而，上述卫星照同时也显示，就在“美利坚”号两栖攻击舰周围，出现了至少8艘舰船，尚分不清哪些是中国军舰，哪些是美国军舰。但可以肯定的是，美军在南海巡航时，必然会受到来自中国监视和跟踪。

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