在华美国企业传7成暂不打算迁离中国

2020年2月19日，戴着口罩的武警在天安门毛泽东巨幅画像前站岗。

中国美国商会的调查显示，逾7成受访企业指不会因为武汉肺炎疫情而将供应链或采购转移至中国以外其他地区，当下更多聚焦于风险管理。美国商会说“不同于一些国际上的观点，我们基于中国本土调查的数据结果显示，大多数会员企业都不会离开中国市场”。

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中央社今天报道说，据美国商会调查：逾7成企业暂不打算迁出中国。该报道综合财新网等陆媒今天消息，中国美国商会总裁毕艾伦（Alan Beebe）17日在一场记者会表示，“不同于一些国际上的观点，我们基于中国本土调查的数据结果显示，大多数会员企业都不会离开中国市场”。

这份由中国美国商会、上海美国商会以及普华永道中国联手的问卷调查显示，超过70%的受访企业表示不会因为2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情的影响，而将生产、供应链或采购迁至其他地区；有意将采购迁到其他地区的公司则占24%，是计画将生产迁到其他地区的两倍（12%）。

报道称，疫情冲击下，日本政府近日开始鼓励供应链回迁；美国白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）日前受访时则建议美国政府，允许企业将从中国迁回美国所发生的成本在当年进行100%的“费用化处理”。

上海美国商会主席季恺文（Ker Gibbs）说，美国在华企业对“付钱”鼓励回迁并不积极，因为搬迁成本只是生产营运成本的一部分，距离市场的远近、基础设施的完善程度、有无充足的合适技能劳动力以及生态系统特别是产业集群的存在等，都是重要考量。季恺文说，在中国的美国企业决策更多由商业驱动，而非“打包就走”那么简单。季恺文说，“我们的结论是，100%的企业都在将供应链风险的管理更多纳入思考，更多考虑分散，而非全面搬迁（relocation）”。

普华永道合伙人尼古拉斯（Jan Nicholas）也表示，据他与许多客户的讨论，大多数企业眼下聚焦复工营运，而非地缘政治。多年前泰国洪灾后，客户企业短期内专注的也不是离开当地，而是恢复营运。

长期来看，据调查，40%的受访企业反映，公司未来3至5年在中国的供应链规划不会因这次疫情而改变，但也有52%的企业认为言之尚早。

此外，外企面临的挑战目前已从供给面转向需求层面。68%的受访企业说，未来3个月公司产品的市场需求量将低于常态。

据毕艾伦分析，若需求不足，库存管理会是一大挑战。

本次调查也显示，美企期待中国监管环境改善，这些改善可能将在疫情平息后吸引更多公司在中国投资，预示著转机的到来。

去年10月中美经贸谈判期间，中国美国商会也曾做过一份类似调查，当时66%的受访者认为中美两国经济体不可能脱钩。这次调查中，认为中美经济不可能脱钩的企业占比降低至44%；20%的受访者则预计脱钩将加速，没有受访者认为脱钩速度会放缓。

毕艾伦说，美企未来决策时确实会对地缘政治风险多一些考虑。历史上，中国成本优势太大，以致在企业决策中占了极高权重。疫情提醒人们，相应做一些调整。

中央社说，据中国美国商会中文网站，商会会员逾3300人，代表着800家在中国营运的外资企业。

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