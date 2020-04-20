孙力军案不简单 传或涉肖建华铜锣湾709多案让习近平背黑锅

公安部副部长、公安部党委委员孙力军，19日晚突被中纪委指“涉嫌严重违纪违法”调查。有中共问题专家分析，孙力军落马，疑与其在前中央政法委书记孟建柱支持下，制造多宗中外侧目的政治案件，给中共总书记习近平揹黑锅，在“反习”声音越来越大下，令习进行反击。不过报道提及多案已有数年之久，孙力军为何此时才落马没有报告细节。

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据苹果日报今天报道称，孙力军被查案，经手大案重创中共形象，专家指：害习近平揹黑锅惹祸。

该报道称，据明镜新闻集团创办人、中共问题专家何频对《苹果》表示，此案对习政权的意义绝不亚于薄熙来案、令计划案和周永康案等。他指，孙掌控公安部一局（国内保卫局）期间，亲自操办如肖建华案、铜锣湾书店案、709案等大案，重创中共形象，催生了香港的反送中运动，同时也让习揹黑锅。

据何频透露，孙力军由上海市卫生系统小官，攀上当时上海市委副书记孟建柱，在孟不敌前上海市委书记陈良宇等实力派，2001年被外放江西时，孟妻由孙照应。2007年孟建柱回京任公安部部长，将孙力军调到身边，先后任公安部办公厅副主任、大秘、公安26局（反邪教局，后拼入中央610办）局长、公安部港澳台办主任等职。至2012年中共十八大孟建柱进入中共政治局后，便让孙出掌国保局，成为公安部最具实权人物。

苹果日报指何频引述消息，其时孙力军仅为一个局长，但经常打着“习办”、“彭办”（即习夫人彭丽媛）旗号，甚至以习近平名义绕过部长下指令，“挟天子令诸侯”。这就是公安部19日晚紧急召开党委会议，痛斥孙力军“把自己凌驾于组织之上，妄自尊大、我行我素，搞一个人说了算，把分管领域搞成个人自留地”等罪状之源由。

据该报道称，公安部部长赵克志在会上还警告“决不允许任人唯亲、任人唯利、拉帮结派、搞小团伙小圈子”，且将孙和周永康、孟宏伟挂钩，表示要清除他们的“流毒影响”，显示孙案严重性，也暗示公安部面临新一轮大清洗，至于会否烧到孟建柱，则有待观察。

北京消息透露，孙力军早于4月1日被捕，19日才宣布。因担心孙的部下谋反，赵克志连夜召集公安部副局级以上官员开会，藉通报孙的案情逼他们表态“支持倒孙”。

苹果日报称，美籍华人中国问题专家曹长青指，公安部对孙力军被查的声明，强调要维护习近平的权威，显示孙的问题还涉及对习不忠。孙作为中共鹰犬都背后对习有微词，说明中共高层对习的不满，暗潮汹涌。曹还认为，在全球要追究中共及习近平隐瞒疫情责任之际，习近平突然拿下孙力军，预示中共高层内斗诡秘激烈。

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