广州3家庭相隔一公尺用餐多人确诊

新冠肺炎持续肆虐，中国民众都尽量减少外出用膳，防止增加染病机会。稍早广州市疾病预防控制中心发表一份研究报告指出，有3个彼此不认识的家庭，于同一时间于同一餐厅内并排用膳，结果其中9人先后确诊感染新冠肺炎。

广告 继续浏览后续

据星岛网，该研究于美国疾病防治中心出版的《Emerging Infectious Diseases》医学杂志上发表，据了解，事发在1月23日广州市内某一餐厅。这家餐厅5层楼高，无窗，但设有冷气，桌与桌距离约为1公尺。

事发当日，就有一家五口（A家庭）从武汉到达广州，并于该餐厅用膳，其余有另外2个家庭（B家庭和C家庭），于同一时间，分别于相邻的餐桌用膳。3家人共同逗留了大约1小时。

结果在当晚，来自武汉的A家庭中，有1人发烧，并且咳嗽入院，后确诊为新冠肺炎。之后直至2月5日，A家庭有4人染病、B家庭有3人染病、C家庭有2人染病。

研究人员后来为B、C家庭的患者进行病历追踪，结果发现他们已知的接触传染源，就只有A家庭首名患者，因此推断大有可能是被他直接，或于用餐时传染。

研究分析指出，B、C家庭的患者有可能透过飞沫传播染病。虽然餐桌距离约有1公尺，但冷气机的气流有可能将带有病毒的飞沫，吹至其余2家人之上，令他们染病。

专家就解释，在空气流通的空间，每一立方公尺的病毒比例相对较低，染病风险亦会比较低。但好像今次广州这家没有窗户的餐厅，基于空气不流通的缘故，病毒比例自然会较高，再加上用膳时的潜藏飞沫接触，亦会染病机会增加。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅