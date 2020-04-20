德国《画报》点名习近平为世界疫情负责 中国使馆再5文厉批

德国大报《画报》（Bild）主编朱利安芮克特（Julian Reichelt）在当地时间16日发表一封致予中国领导人习近平的公开信，标题为“您在危害全世界”，信中更一一提及中国各种恶行，包含践踏人权的监控统治、抓捕关押异议人士的政治迫害、剽窃他国智慧财产的恶习、隐匿疫情以致危害全球的过失。此信是为回击中国官方批判“卑鄙无耻”、“煽动民族主义”等指控。中国驻德国大使馆连续4天连发5文回击，再批德国《画报》，并称德国外交部建立的跨媒体资讯网站deutscheland.de上对《画报》的介绍是：“如果你喜欢新闻、八卦和煽情，就请订阅。”

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据中央社今天报道说，德媒点名习近平负责，中国使馆4天发5文回击。德国发行量居前的媒体“画报”（Bild）日前对中国国家主席习近平发动批评，要中国支付全球因疫情导致的经济损失。中国驻德大使馆则积极回击，4天内5度发文表达对画报及其他德媒的不满。

《画报》4月15日刊文指责中国未履行向世界卫生组织通报信息的义务，称中国延误通报2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），对全球因疫情的经济后果负有法律责任。中央社说，这是国际主流媒体在六四事件后，罕见地点名批判个别中共领导人。

16日画报总编辑芮克特（Julian Reichelt）再发一封给习近平的信，当中说：“您（习近平）、贵国政府，以及贵国科学家早就知道冠状病毒具有高度传染性，却把全世界蒙在鼓里”，同时批评中国的监控政策与新疆穆斯林人权。芮克特还引述美国“华盛顿邮报”（Washington Post）文章指出，“贵国武汉的实验室用蝙蝠进行冠状病毒方面的研究，但却未维持最高的安全标准。贵国病毒实验室的维安度为何比不上贵国政治犯监狱？”

中央社说，不过，芮克特19日接受德国之声专访时，否认病毒阴谋论，他说：“我们报纸从未说过中国故意为之”。

针对德国近来出现究责中国的声音，中国驻德使馆多次积极刊文回应。据央视消息，驻德使馆14日至17日期间共5次发文，回应德国媒体的不利报导，其中就有2篇点名《画报》。据中国驻德使馆官网，中国驻德大使馆16日致函《画报》总编室表示，早在2019年12月31日，中国官方就已向世卫组织通报了武汉出现不明原因肺炎病例，之后中国进行一系列防疫措施，包括通报病毒基因序列、通报证实人传人，并封锁武汉等。

驻德使馆发言人说，许多目前正在抗击疫情的国家，在中国根据“国际卫生条例”规定通报本国疫情后，均曾有时间为应对病毒跨境传播作准备。当前指责中国的人“关心的并不是国际法，而是企图通过推诿责任来转移公众对其自身贻误疫情和应对不力等问题的视线。”

中央社说，至于病毒源头问题，中国驻德使馆表示，“这个是科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究”，而世卫组织负责人和国际知名医学专家认为“实验室泄露等说法毫无科学依据”。

中国驻德使馆也反击《画报》“不代表德国”，称德国外交部建立的跨媒体资讯网站deutscheland.de上对《画报》的介绍是：“如果你喜欢新闻、八卦和煽情，就请订阅。”

据台湾自由时报稍早报道，欧洲最畅销报纸之一、同时也是德国发行量最大的媒体之一《画报》（BILD），其主编朱利安，在当地时间16日发表一封致予中国领导人习近平的公开信，标题为“您在危害全世界”，信中更一一提及中国各种恶行，包含践踏人权的监控统治、抓捕关押异议人士的政治迫害、剽窃他国智慧财产的恶习、隐匿疫情以致危害全球的过失。

根据《画报》16日主编社论，《画报》主编朱利安（Julian Reichelt）开头就先点出，近来《画报》因公开提问“中国是否需要为全球疫情（COVID-19）爆发所造成的庞大经济损失，承担起赔偿责任”，而被中国以“卑鄙无耻”、“煽动民族主义”等词怒骂指控。

对此，朱利安回应说“尊敬的习主席，容我先说明几件事”，接着朱利安侃侃而谈，“首先，您透过监视统治当上了国家领导人，为了维稳，您监视著中国人民的所有行为，然而您却不去监控高度传染风险的野味市场。您关闭了每一家批评您执政的媒体、网站，每家都被您消音噤声，然而您却不去制止贩售蝙蝠等野味的摊贩。您不只监控著您的人民，您还危害他们的生命安全，也因而让全世界受害”。

朱利安接着又说，“国家监控之下，人民的思想被禁锢，也因而缺乏创造力，这也是为什么您的国家成为了窃盗智慧财产的翘楚。中国只能窃取别人的创造与发明来壮大自己，就是因为您剥夺了您国家的年轻人自由思考以及发挥创意的空间。而贵国最畅销全球的出口产品就只能是那个没人想要的病毒”。

朱利安再指出，“而当您的政府与学者们知道病毒会人传人时，您对全世界隐匿了如此重要的疫情资讯。而当外界想了解中国武汉到底发生了什么事时，您国家的人员拒接致电也不回复邮件。您以中华民族主义为荣，以致于您不能说出那些您认为会让民族蒙羞、耻辱的真相”。

据该报称，朱利安再犀利直指，“《华盛顿邮报》指出，中国武汉的实验室在未能遵守最高安全标准的情况下，对蝙蝠身上所携带的病毒进行研究。为什么您的有毒而致命的实验室，无法像您关押监禁政治犯的监狱一样紧闭严格？您要不要向全球各地所有因瘟疫而与挚爱天人永隔的悲恸家庭解释一下？”

朱利安接着继续说，“您创建了一个资讯封闭而不透明的中国，过去如此监控制度象征践踏人权的国家监控，今日所象征的更是致使致命瘟疫蔓延全球的症结，而这就是您的政绩”。

自由时报说，最后，朱利安结论，“当中国驻德大使馆指控本报‘撕裂两国人民情感与友谊’时，我在想的是，您将您发送口罩的行为称为‘伟大的友谊’，但我对此不以为然，我认为这不是‘友谊’，而是笑里藏刀的帝国主义。您想透过输出中国瘟疫来强化中国势力。我不相信您能成功，武汉爆发的病毒迟早会反扑您。以上来自朱利安的友好问候”。

该报道说，《画报》更将该篇社论全文内容拍摄成不到3分钟的影片，并附上简体中文字幕，方便中国读者阅读，正面回应中国官方的指控。更将该篇社论全文内容录制成长度不到3分钟的影片，并附上简体中文字幕，方便中国读者阅读，正面回应中国官方的指控。

据悉，没有消息报道德国《画报》在中国被允许上架销售。

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