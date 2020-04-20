排名第5分管疫情副部长落马案涉周永康? 公安部连夜表态拥护

中国当局昨晚公布，中国公安部副部长孙力军“涉嫌严重违纪违法”正接受调查，公安部随即连夜表态强调拥护中共中央的决定，并表示将肃清前中共中央政法委书记周永康等人的流毒。孙力军被指控长期以来“无视党的政治纪律和政治规矩，不守纪律、不讲规矩、不知敬畏、肆意妄为”。

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据中央社今天报道称，副部长孙力军落马，中国公安部连夜表态称拥护。

消息说，中共中央纪律查委员会和中国国家监察委员会昨晚约7时30分在官网公布，公安部党委委员、副部长孙力军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中共中纪委公布上述消息约4小时后，中国公安部连夜表态，在官网发出约2600字的新闻稿指出，公安部长赵克志昨晚主持召开公安部党委会议，“坚决拥护对孙力军涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查”。

据会议指出，“党中央决定对孙力军涉嫌严重违纪违法问题进行审查调查，非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败进行到底的鲜明态度和坚定决心”。

据该报道，51岁的孙力军是继福建省副省长张志南本月12日落马后，第二名受调查的副省部级官员。官方通报中虽未点明他违法的任何细节，但依惯例，这样的调查往往意味着官员政治生涯的结束。公安部新闻稿指出，孙力军被调查是他长期以来“无视党的政治纪律和政治规矩，不守纪律、不讲规矩、不知敬畏、肆意妄为的必然结果”。

中央社说，值得注意的是，公安部在文中将孙力军与此前落马的“大老虎”周永康和孟宏伟并列提及，表示要从多方面“肃清周永康、孟宏伟、孙力军等人流毒影响”，对党员干部“妄议中央大政方针、阳奉阴违、当‘两面人’以及执法犯法、贪污腐败等问题”严厉惩罚。2014年下台的周永康是中共政坛目前为止落马的最高级别官员之一，他官至中共中央政治局常委、中央政法委书记，因受贿、滥用职权等罪名被判无期徒刑。时任公安部副部长兼国际刑警组织主席的孟宏伟则在2018年10月突然失踪，他的妻子向法国警方报案后，中国官方才公布他受调查的消息，并指他涉入周永康案。

据该报道，孙力军是山东青岛人。中共中纪委通报中所附的简历显示，他毕业于澳洲新南威尔士州州立大学（The University of New South Wales）公共卫生和城市管理专业，并获硕士学位。他的西方院校背景在中国安全官员中较为罕见。

中国公安部官网的领导资讯一栏中，包括部长在内共12人，孙力军排名第8；其中副部长共6人，孙力军排在第5。

据报道说，2019冠状病毒疾病爆发后，孙力军曾作为公安部工作组成员前往武汉督导疫情防治工作。在2月10日中央电视台新闻联播中，他还曾现身武汉，一行人当时正与中国国家主席习近平视讯。2018年出任公安部副部长前，孙力军曾任前中央政法委书记孟建柱的秘书，之后出任公安部安全保卫局（一局）局长，副总警监警衔。官方以往的报导显示，他的工作牵涉多种治安工作，包括中国近年来推行的扫黑除恶运动。官方资料显示，落马前，孙力军还兼任公安部下属的港澳台事务办公室主任。2017年12月，孙力军曾与香港保安局局长李家超在北京签署有关中国大陆和香港刑事罪行的相互通报机制文件。

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