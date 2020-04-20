新冠病毒或引发新一轮全球粮食危机 官方称中国没危险

中国农业农村部副部长于康震4月20日周一表示，全球新冠病毒疫情有可能对国际粮食贸易造成严重冲击，引发新一轮粮食危机。

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据路透社今天报道，中国农业部副部长称新冠疫情可能引发新一轮全球粮食危机。

当前新冠疫情打乱了全球农产品供应链并严重干扰了贸易，在此之前一些国家限制主要粮食出口并增加储备采购。据中国农业部副部长于康震表示，“全球疫情快速蔓延对国际农产品贸易和市场带来较大不确定性。”中国农业部副部长说，“如果疫情继续扩散升级，对国际粮食贸易乃至生产的影响势必进一步加剧，有可能引发新一轮粮食危机，”于康震在中国一个农业展望视频会议上说。

据于康震补充称，疫情以及部分国家采取的保障国内供应措施，已经妨碍了正常贸易及供应，导致粮价出现一些大幅波动。他指出，虽然中国拥有足够的粮食来满足国内需求，但大豆及食用油等其他仰赖进口的农产品可能受到全球疫情的冲击。中国农业部副部长补充称，中国的水产、蔬菜及茶叶的出口也将受到疫情的影响。

路透社说，在同一场会议上，中国农业农村部部长韩长赋排除中国发生粮食危机的可能，称有信心及能力确保粮食及其他主要农产品的供应无虞。

中国国内的疫情扩散已得到控制，现阶段任务主要是内防反弹、外防输入，同时密切监控黑龙江省的疫情状况。

于康震指出，疫情输入风险依然较大，会对畜禽生产恢复带来不小的压力。

该报道称，中国还在与非洲猪瘟作斗争，该疫情已使该国生猪存栏减少了至少40%，而且仍在蔓延。自3月份以来，中国报告了13例非洲猪瘟新病例。于康震表示，随着生猪生产恢复加快，以及仔猪种猪调运增多，非洲猪瘟疫情风险大幅上升。

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