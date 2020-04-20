新冠病毒追责 德媒称威胁中国地位

德国媒体今天分析，国际社会对中国应对疫情的作法并不信任，随着各国纷纷要求追究责任，将对中国的国际地位带来威胁。

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据中央社今天引述德媒：追究新冠肺炎疫情责任，威胁中国地位。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延造成全球巨大经济损失，继美国、英国等国后，德国也出现要求中国负责任的呼声。德国外长马斯（Heiko Maas）17日呼吁中国协助调查病毒的源头，“未来几天和几周，中国将有足够的机会证明他们有多透明”。

据负责对外援助的德国联邦发展部部长穆勒（Gerd Müller）19日也表示，中国在寻找病毒源头时必须“完全透明”，他批评中国与国际社会交换武汉xg病毒资讯时动作太慢。

该报道称，德国商报（Handelsblatt）今天社论分析说，根据历史经验，瘟疫将改变世界格局。目前看来，美国对领导世界毫无意愿，而中国对疫情爆发的反应太慢，也太晚通知其他国家，疫情过后，各国势必追究责任，对中国的国际地位带来威胁。据商报指出，中国如果更透明面对疫情，各国就有更多时间因应，因此不仅美国总统特朗普，印度和巴西的领导人也指责中国，澳大利亚并要求对疫情源头进行独立调查，这些讨论都会伤害中国的形象。国际社会并不相信中国的感染数字，法国总统马克龙即直言有我们不知道的事发生。

该报道称，德国销售量最大的报纸画报（Bild）日前并列出一份帐单，详列全国各行各业因疫情造成的损失，呼吁德国政府和欧盟向北京求偿。这份清单指出，疫情将造成德国今年的国内生产毛额萎缩4.2%、也就是1490亿欧元的损失。

据画报总编辑芮克特（Julian Reichelt）接受德国之声（Deutsche Welle）访问时表示，中国没有及时通报疫情，对各国经济造成严重冲击，因此决定开一份清单要中国付帐。芮克特预期，未来几周，蒙受巨大损失的欧洲各国将追究疫情的责任。

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