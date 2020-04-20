李文亮又被追授“青年五四奖章” 网友“哭墙”留言：你需要吗？

新冠疫情“吹哨人”之一，因在朋友圈警告疫情而遭警察“训诫”的眼科医生李文亮在获得“烈士”称号后，又被追授“中国青年五四奖章”。网友在他的微博上留言问道“您被追授“中国青年五四奖章”,你需要吗？“

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据中国官媒报道，李文亮属于中共青年团中央委员会颁发的第24届“中国青年五四奖章”抗疫追授个人(共33人)名单中，除了他，另一位不幸染疫去世的医生夏思思也入选。4月初，李文亮和其他14名牺牲在新冠（武汉）肺炎防疫的一线人员被湖北省追认为了首批烈士。

据介绍，“中国青年五四奖章”是共青团中央、全国青联授予中国优秀青年的最高荣誉，旨在树立政治进步、品德高尚、贡献突出的优秀青年典型，反映当代青年的精神品格和价值追求。

李文亮被称为武汉新冠疫情的吹哨人，他在微博上发帖介绍，12月30日，他看到一份病人的检测报告，检出SARS冠状病毒高置信度阳性指标，出于提醒同学注意防护的角度，所以在医生同学群里发布了消息警告说“确诊了7例SARS”。1月3日，公安局找到他并签了训诫书。他在2月1日发布了最后一条上写道。“今天的核酸检测结果阳性，”尘埃落定，终于确诊了。”他于五天后不幸去世。

纽约时报评论称，当他的警告被证明正确的时候，他成了中国的英雄，去世后，他被追认成了烈士。

但在中国官煤发表的对追授“中国青年五四奖章”的理由中写道:"作为眼科医生，他不惧危险，勇于近距离接触患者。除白天值班外，坚持5天一个夜班，负责管理8张床位，始终坚守在医疗救治岗位。2020年1月上旬，他在工作中感染新冠肺炎，住院期间始终牵挂着抗疫一线，多次表示“恢复以后还要上一线”。2月7日，因救治无效因公殉职，年仅34岁。"

一字未提他的吹哨，训诫，被央视指控“造谣”等。但网友对其中的原因都心知肚明。

在被称为“中国哭墙”的李文亮的微博中，他的帖子依然还在，包括那张他签署的训诫书。他的最后一个帖子下留言已经有超过90万个，网友们也在第一时间过来向李文亮“报告”这个消息，有网友问到，“李文亮李医生， 您被追授“中国青年五四奖章”,你需要吗？”；一位网友感慨说地说：”李医生，如果你再活一次，你还想做吹哨人吗？我想你不会了，因为吹哨没能阻止什么，反而被辟谣训诫，最后你得到烈士的称号和奖章。可是谁会为说几句真话就去做烈士呢，所以我想你可能是最后一个吹哨人了。“

也有人在留言中对网络谩骂现象表示不满，写道：那帮以前骂你的人都疯了，后来他们骂方方，现在他们开始要骂张文宏医生了，不知道下一个要骂谁？他们没有基本的判断逻辑，但是有一点，谁说真话，他们就骂谁！“。

李文亮之死在中国民间迅即引发强烈的愤怒、悲恸和要求言论自由的呼声。。2020年2月7日，也就是李文亮去世后第二天，中国国家监委成立调查组赴武汉开始调查。40天后发表了调查报告，两名派出所警察因为训诫他而受到惩罚。中国舆论称其为“甩锅成功”。

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