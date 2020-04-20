中国709事件维权律师王全璋出狱后，今天首度接受港媒视讯访问。他表示，希望能尽快返回北京与家人团聚。至于狱中情况，他则说“不太好说”，但与其他人相比，所受待遇“不是最严重”。

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据中央社今天报道称，王全璋出狱后首受访：盼尽快回北京跟家人团聚。

王全璋于4月5日出狱后，并没有回北京与妻儿团聚。当局声称，因为监狱疫情，王全璋需先至家乡山东济南“隔离”。王全璋今天在山东接受香港电台视讯访问时表示，自己的健康情况还好，与另一名维权律师谢阳到派出所办理身分证，但不知何时可以返回北京与家人团聚。

被问到服刑期间的状况，王全璋则说“不太好说”，并称出狱后隔离一段时间，没有上网接触外界资讯，加上与世隔绝近5年时间，不知道如何准确表达在狱中的情况。

该报道称，但王全璋说，与其他人相比，自己在狱中所受的待遇“不是最严重”。

据王全璋形容，出狱后见到蓝天绿草，感觉非常真实，与以往的感觉很不一样，希望可以尽快返回北京与家人团聚，“与家人团聚是最重要”。

中央社说，他的妻子李文足今天则在推特（Twitter）发文表示，谢阳上午10时传来丈夫的照片。“看到照片真是感动！全璋与世隔绝近5年了，今天终于见到了朋友！感谢谢阳律师专程从长沙到济南看望全璋，给我们带来了鼓舞人心的照片和消息”。

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