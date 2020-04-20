王全璋受访表示狱中情况“不太好说” 盼尽快与家人团聚

王全璋律师妻子李文足拿着逮捕书在北京进行抗议2018年12月17日

中国709律师王全璋刑满出狱后被押送老家隔离两个星期之后，首次接受了视讯采访。他对狱中情况表示“不太好说”，期盼“尽快返回北京与家人团聚”。

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王全璋4月5日刑满出狱后直接被送原籍济南隔离。今天4月20日香港电台播出对他的采访录音。当被问及在狱中生活时，王全璋表示，不太好说，需要慢慢梳理，因为与世隔绝将近5年，很多信息不怎么对称，不知道怎么准确表达和表述。但他表示，根据了解，自己在狱中承受的跟其他人相比，应该不是最严重的。

他说，非常感谢外界的关心，了解到一些朋友的帮助，这使他的家人能够挺过来，让他特别感谢和感动。

他谈到出狱的感触表示，看到外面很蓝的天空，碧绿的草地，树木和树叶，美丽的花朵儿，这种感触很真实，很真切，和以前是不一样的。他说，希望尽快与家人团聚，“毕竟一家人在一起是最重要的事情”。

王全璋的妻子李文足表示，看过王全璋的照片后，发现他比以前苍老。李文足说，王全璋出狱后已经属于自由身，希望当局尽快让王全璋返回北京。

长沙维权律师谢阳前往济南帮助王全璋。他们还需到当地派出所办理身份证件。但不知何時当局允许王全璋返回北京与家人团聚。

王全璋生于1976年，是中国著名维权律师，在北京执业，曾代理许多敏感案件，为法轮功学员，基督徒，失地农民等弱势方辩护。

他在2015年“709抓捕200名律师和维权人士事件中被捕，失联超过1000天，被剥夺会见律师和家人的权力。

2018年12月26日，王全璋被以控煽动国家政权控罪，在天津第二中级法院闭门开庭，2019年1月28日，法庭判处他4年半有期徒刑。

王全璋4月5日刑满出狱后，被押送济南老家隔离14天。4月20日隔离到期后，王全璋仍未获准返回北京与妻儿团聚。

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