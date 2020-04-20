盘石舰确诊者足迹遍及半个台湾蔡英文要求军方坦诚以对

台湾敦睦舰队被查出24人感染新冠肺炎后，各县市政府今天陆续公布这些「确诊个案」下船后的足迹，共分布在10个县市，90多个地点。疫情指挥中心今天发出约20万通手机简讯，通知在公布时间内曾到过这些地点的民众，做好自主健康管理；商场、百货公司则紧急展开消毒。台湾国防部成立项目小组展开调查，总统蔡英文也发出声明，要求军方坦诚以对。

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敦睦舰队的七百多位官兵是在结束帛琉敦睦访问之后，15日从左营军港下船开始休假，到18日被通知召回集体采检隔离。这三天内，24名确诊者的足迹已经几乎遍布半个台湾。指挥中心表示，这是新冠肺炎疫情在台湾发生以来，最大规模的群聚事件，也是最大规模的疫情调查。

台湾官方针对24名确诊者在这三天内到过且停留15分钟以上的地点加以调查公布，包括大卖场、餐厅、百货公司、夜市、饮料店等，共有90多个地点，并公布确诊者抵达和离开的时间，让民众参考，做好14天的自主健康管理。

令人忧虑的是，除了前述24名确诊者可能造成扩散外，官方也针对采检结果呈阴性的五位官兵进一步抽血验抗体，结果有3人出现抗体。意思是，他们先前就已经被感染，但因年轻力壮没有症状而自行痊愈。指挥中心据此分析，最早出现的三名确诊者可能还不是源头，亦即军舰上的感染已经发展到第二波。

台湾国防部表示，将组项目小组配合疫情中心调查，由军政副部长张哲平担任组长，小组成员包括总督察长室、军医局、政战局、法律司及海军相关部门，将厘清敦睦舰队任务执行全程的各项防疫作为，「诚实面对、绝不隐瞒」。

蔡英文总统则发表声明，针对敦睦舰队感染新冠肺炎表示遗憾，并要求国防部应全力配合指挥中心的疫情调查，详细厘清过程，已造成的防疫缺口要坦诚以对，绝不可以再有任何疏漏。

此外，目前正在自主健康管理的参谋总长黄曙光，曾于16日前往总统官邸参加例行会议。台湾总统府表示，当天都有超过1.5公尺以上的社交距离，与会人员全程戴口罩，与指挥中心讨论后，分析风险相对较低，但仍请医疗团队更严密关注总统蔡英文的健康状况。

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