美国今年人口普查有人发起“香港人不是中国人”

美国目前正进行十年一度的人口普查，有一群在美国的港人发起活动，呼吁其他在美国的港人填上“香港人”的身份，澄清中国人之间的分别。发起这次活动的波士顿爱默生大学（Emerson College）港生许颖婷告诉苹果日报，在美台湾人已推动同类活动40年，申报台湾人的人口不断增长，已形成一股不容忽视的族群，更有利争取贴合台湾人需要的资源和政策。

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事实上，根据香港民意研究所最近一次有关的民调显示，港人自认是“香港人”的认同指数是最高的78.9，其次是自认“亚洲人”的72.8、“世界公民”的66.9、“中华民族一分子”的67.3以及“中国人”的66.0和“中华人民共和国国民”的58.0。

许颖婷去年4月在爱默生大学校报发表题为《我来自香港，不是中国》文章，指出在美台湾人推动在填写人口普查表时申报是“台湾人”的活动，已有多年，使她决定推动类似港人身份认同活动，“尤其是过去一年，香港经历了许多事情，是否应该借10年一次的美国人口普查，带出一个主题活动去团结在美港人。”

她指出，英文没有华裔和中国人之分，统一叫Chinese，所以外国人不明白种族上是“华裔”，但政治上不是“中国人”的概念，“许多亚洲人同样是华裔，但他们可以跟据出生地或居住地，因为不同文化和不同语言，申报自己是越南人、日本人、韩国人。为何台湾人和香港人就必须认同自己是Chinese？”

她表示，推动活动时遇到不少挫折。首次是起步较迟，准备、宣传工作非常急促；加上美国爆发武汉肺炎，原定街站活动等在居家令下遭取消，因此很难接触年纪较大，或较基层、没有上网习惯的一群。在Facebook刊登的广告，也受到一些简体字留言攻击，广告后来更被下架，他们要不断修改设计、字眼，以满足网站要求。

许颖婷表示，这只是一个起步，希望可唤醒在美港人的“香港魂”，知道香港是一个族群，而且数字每十年递增，“数字可能微不足道，只是单纯一个数，一个人口统计，但对于衡量港人对美国社会的贡献非常关键”。

台美公民协会（TACL）自1990年起便进行同样活动，2020年踏入40周年，也是第四次大型宣传；过去每一个十年，都可看见在美台湾人人口不断在增长。2010年美国人口普查中，约有23万人在种族栏中填写“台湾人”，较2000年时增长59%，显示越来越多台湾民众认同台湾人身份。

“台湾人”多了有什么好处？台美公民协会负责公民参与的胡若涵表示，这并非一加一等于二，不能简单地量化成实物，但人多自然势众，有一定数量就可以向地区政府或当区众议员施压，确保意见得到重视，从而争取更多资源和权益。

她指出，台湾在国际中若更有地位，可以带来更多好处。就像这次由中国输出的武汉肺炎瘟疫，台湾在防疫上表现突出，若世界衞生组织重视、参考台湾的意见，可能会有不同的结果。

在台湾出生的胡若涵强调，即使说同样语言，台湾人就是台湾人，不是中国人，就像南韩人、越南人不会是中国人一样。虽然有些在内战后，由中国撤退至台湾的国民党人，认为自己是中国人身份，但本土出生长大的台湾人不会接受，“在民主社会，每个人都有自由意志去认同自己身份社群，并且互相尊重对方的不同选择。”

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