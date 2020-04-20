美朝野声援香港大围捕被捕者佩洛西要求人权法“开锋”

在大选气氛炽热之际，美国政坛罕有的出现朝野两党携手合作的局面，国会两党议员不但声援日前在香港大围捕中被捕的15名政治异见者，联邦众议院议长民主党籍的佩洛西更要求特朗普政府为去年通过的《香港人权与民主法》正式“开锋”，制裁在香港剥削港人人权和民主的有关团体或个人。

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与此同时，特朗普政府多个阁员，包括国务卿蓬佩奥和司法部长巴尔（William Barr）亦发表声明谴责香港的大围捕行动，再次证明中共不可信。曾被特朗普总统批评亲共的民主党总统候选人拜登，则反唇相讥指特朗普对中国态度软弱，更似与习近平站在同一阵线。

众议院议长佩洛西在其推特发文指出，当全球对抗疫情危机之际，香港民主与人权持续受攻击，并且同意其党友、本身出任美国国会及行政当局中国委员会（GECC）主席的众议员麦高文（Jim McGovern）所言，认为疫情在全球大传播之际，当局仍然向香港民主派领袖展开猎巫行动，是缺乏人性之举，美国总统特朗普必须迅速开始实行《香港人权与民主法案》，正式启动制裁。

共和党参议院多数党领袖麦康奈尔则发文谴责“不能容许中国共产党趁着疫情大传播之际（疫情的恶化也是因为中共试图掩饰的后果），派出他们的代理人在香港逮捕和平的示威者”。

共和党籍的参议员斯考特（Rick Scott）在推特发文表示，香港的大围捕，是“中共企图打压争取人权和民主的声音，香港人应该享有他们的自主，类此的暴力行为（大围捕）我们不能坐视不理”。

特朗普政府的阁员以国务卿蓬佩奥最先在国务院网页发声明谴责，指北京及其驻港代表不断采取违反《中英联合声明》承诺的行动，这些承诺包括“透明度、法治和保证香港继续享有高度自治”。他再于推特发文批评，指政治化执法与言论自由、结社自由及和平集会等普世价值观不相符。美国司法部长巴尔也罕有发声明，严词指针对香港民主派的大滥捕是对香港法治和港人自由的最新攻击，反映中共价值观与西方截然相反，直言：“再一次证明中共是不可信。”

甚至连一向少对北京严辞批评的民主党总统候选人拜登，也罕有地反指特朗普与习近平站在同一阵线，对中国过于软弱。拜登从商的儿子亨特拜登，曾经被共和党人指在中国和乌克兰从事不可告人的商业勾当。

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