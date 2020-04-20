10休班警宵夜酒后“爆樽”互殴警长被捕

香港警队去年有接近450警员辞职不干，但吸纳新人工作又未如理想

香港今天真个是警黑难分。10名警察19日下班后相约夜宵，期间自己人发生冲突，据苹果日报和明报报道，一名警长在混乱中“爆樽”（一如港产片黑帮分子打破酒瓶用作武器）伤及另一名女警，事后该群警察鸟兽散。警方表示，涉嫌“爆樽”敲破女警头部的一名40岁警长（巡佐级）已被拘捕停职调查，警方重申非常重视警员操守，对事件绝不姑息。

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根据警方消息，19日清晨约4时30分，接获31岁姓苏女子报案，称与40岁姓梁男子因琐事争执，其间怀疑梁以玻璃瓶及手部袭击苏后离去。警方调查后19日下午在元朗区拘捕梁姓警长，涉嫌普通袭击被捕，暂列普通袭击案件处理，交由元朗警区重案组跟进。伤者苏女与被捕男子均为休班警。据报道，受伤女警事发时只是充当“和事佬”劝架，孰料就算是自己同袍也因为“杀得性起”而翻眼不认人，自己人也照打。

事发地点就是去年7.21被指警黑合作导致无辜市民被黑帮群殴的元朗。据此间传媒报道，10名隶属天水围军装巡逻小队警员，收工后相约往元朗屏辉径2至44号一食肆夜宵，他们分开3桌，其间一名警长与开警车的车长争执，在场一名女警充当“和事老”引起警长不满，混乱中疑遭对方用玻璃樽袭击，头部受伤，其后全部休班警鸟兽散，只余下受伤女警。冲锋队接获袭击伤人报案后曾到场调查。头部红肿女警其后到元朗博爱医院求医，伤势并无大碍，获发两日病假证明。

据苹果日报报道，车长及警长都是当差超过廿年的老警棍，其中一间食肆东主表示，事发时他们已经关门，所以未能目击事件，而今日亦有重案组的探员到场调查。

元朗区议员张秀贤告诉明报，相信大部分市民都不能接受休班警在公众地方打斗，而在限聚令生效期间应减少外出聚餐，警方作为执行限聚令的纪律部队，理应更清楚法例，考虑要求警方在区议会会议交代。

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