CLONE - 日本准备21万间酒店客房接受冠状病毒轻症和无症状感染者

日本经济再生担当相西村康稔在19接受记者采访时指出：已经在日本全国确保21万间酒店客房，接受冠状病毒轻症和无症状感染者。日本原来的方针是轻症和无症状感染者在家中等处隔离疗养，但是最近频出感染家人的问题，因此正在紧急动员酒店，以保证对轻症和无症状感染者的隔离。

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轻症和无症状感染者在酒店中住在专用楼层，卫生自己打扫，到固定的地点自取三餐，政府负担住宿费用等。

据西村康稔称，已完成签约的有6000间客房。

目前日本医院口罩等医疗防护物资严重不足，对此西村表示：“经济界已经提供了与医用口罩同等规格的口罩12万枚，希望尽快送往医疗一线。”

现在政府正在请日本经济团体联合会合作，将与N95具有同等功能的口罩和作业服送往医疗一线。

口罩为精密仪器加工一线等使用的防尘口罩，据称防护服也可用于医疗一线，西村称“将请求各企业提供”。

有关日美两国正在推进临床研究，有望对新冠病毒有效的新型流感药物法匹拉韦（Avigan），西村指出：已有超出700个医疗机构和设施完成了使用手续，在患者同意的场合已经可以使用。

西村康稔19日在日本东京大学医院视察了集中治疗室（ICU），集中治疗室用于治疗使用呼吸机和人工心肺装置“ECMO”的重症患者。西村还听取了有关利用胰腺炎药物进行新冠病毒感染症治疗的临床研究等的介绍。

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