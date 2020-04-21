中国专家称新冠病毒新变异又加19种

据中国工程院院士李兰娟团队最新研究显示，新冠肺炎病毒出现确实能影响致病性的突变，其中19个为首度发现。病毒株的变异和多样性先前可能被低估，药物和疫苗研发必须将上述突变纳入考虑。中国科学家警告，“这表明新冠病毒株的真正多样性仍被大大低估了”。

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据中央社今天报道称，中国研究指新冠肺炎19种新变异，疫苗研发添难度。

根据中国科学网报导，研究发现不同变异毒株在细胞病变效应和病毒载量方面差异可达270倍。一种三核苷酸突变能大大增强病毒的复制速率和致病能力，带有这种突变病毒的病人保持了45天的核酸阳性。另外，研究人员还从粪便中分离出了可以复制的活病毒，这与先前中国官方的报导不同。

据报导，研究团队从今年1月22日到2月4日之间，从浙江大学附属医院收治的11名2019冠状病毒疾病患者身上分离了病毒。这些患者年龄从4个月到71岁不等，其中10名患者有过武汉接触史。研究人员对这11份病人来源的病毒分离株进行了超深度测序，并且与全球共享禽流感数据倡议组织（GISAID）数据库的1111个基因组序列进行比较。发现这11位患者分离出的病毒共有33个突变，其中19个是首次发现的新突变。

据研究人员写道，尽管这项研究只分析了分离自11个病人的病毒，还是观察到了丰富的变异多样性，“这表明新冠病毒株的真正多样性仍被大大低估了”。

据研究指出，2019冠状病毒已经出现较多变异，而且相当一部分与适应性有关的突变，主要集中在病毒S蛋白和人类ACE2受体结合处的界面。

据报导，为了客观评估这些突变对病毒致病性的影响，研究人员决定进行体外感染试验。他们选择了一种叫做Vero-E6的细胞株，这种细胞株具有与人体细胞非常相似的ACE2受体。他们用所有11个病人来源的病毒分别感染Vero-E6细胞，每隔一段时间采集细胞并检测细胞的病毒载量。

试验开始的4个小时内，这些细胞的病毒载量都保持平稳，这时病毒的复制还很少发生；8个小时后，6号、7号、9号、10号、11号病人来源的病毒载量显著上升；24小时后，除2号、7号外的所有病毒载量都显著上升，而10号和11号的上升速度比其他都要快很多。

该报道称，值得注意的是，复制能力最强的10号和复制能力最弱的2号相比，24小时内的病毒载量相差近270倍。但研究人员在48小时和72小时检测发现，病毒载毒量越高，细胞的病变效应和死亡率也随之上升。据研究表示，11号患者来源的病毒中，出现了令人始料未及的三核苷酸突变。这种突变在后续实验中表现“强劲”，大大提升了毒株的复制速率和致病力。事实上，这名患者的病毒检测阳性，维持了45天。

据研究人员认为，这种三核苷酸突变的功能影响值得进一步研究。

中央社说，另外，与中国官媒近期报导“粪便中没有分离出活病毒”相反，这项研究中的3份病毒分离株就来自病人的粪便样本，这表明2019冠状病毒的确有在粪便中复制的能力。研究人员最后呼吁，病毒药物和疫苗的研发需要尽快考虑到上述累积突变的影响，以避免潜在的陷阱。

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