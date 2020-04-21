中国正在试图与其他国家商讨放松边境管制可能性 提建商贸快捷通道

中国已经与一些国家接洽，讨论放松边境管制的可能性，以允许恢复一些商务旅行，这是重启因新冠疫情陷入停滞的经济活动的更广泛努力的一部分。华尔街日报今天报道称，一些国家对中国的提议给予回应。

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据华尔街日报今天报道，知情外交官表示，随着中国暗示在遏制国内疫情方面取得初步成功，中国官员最近几周提议采取措施，为与来自亚太地区十几个国家的外国同行的必要旅行提供便利。

外交官们表示，中国官员已经在正式和非正式场合向日本、韩国和东南亚等国政府的官员提出了这一想法。根据政府声明，韩国和新加坡已正式同意讨论如何为与中国的必要旅行提供便利。

一些外交官表示，北京方面还与一些欧洲国家接触，希望允许一些维持供应链所需的旅行。具体是哪些国家还无法确认。

中国的旅行限制措施属于全球最严格之列，目的是阻止新冠疫情再次传入中国。这次疫情最初在中国暴发。自3月下旬以来，中国暂停了几乎所有外国人的入境，并将国际航线限制为每周一个航班；在推出该措施的几周前，中国政府曾敦促其他国家不要限制进出中国的旅行，称这种限制违反了世界卫生组织(World Health Organization, 简称WHO)的指导意见。

中国提议放松管制的背景是，中国正加紧努力恢复经济活动，并修复因大规模检疫和边境关闭措施而受阻的全球供应该报道说，链。上周五中国公布，今年前三个月国内生产总值(GDP)较上年同期萎缩6.8%，这是自1992年中国开始报告季度GDP数据以来的首次萎缩。

该报说，中国外交部没有回应置评请求。

上述外交官表示，中国的提议将豁免企业高管等某些旅行者当前面临的旅行限制，并简化其需要通过的健康筛查措施。一些官员将这些提议描述为 “绿色通道”或“快速通道”出入境安排。

外交官们称，一种可能性是让参与国家的政府彼此认可新冠病毒检测结果，这样潜在的旅行者就可在离境前而非抵达后接受检测，从而不需接受目的地国家的强制性隔离观察措施，使他们能立即在当地开始开展业务。

高管们表示，虽然企业现在经常通过电话会议举行会谈及开展其他活动，但对于许多拥有跨国利益的公司来说，保持一定量的差旅活动仍然是维持日常运营所必不可少的。

据知情人士透露，中国已开始与韩国和新加坡讨论如何为必要的旅行提供便利，不过目前还不清楚这些措施何时可能实施。据中韩两国外交部的声明，在上周五的一次视频电话会议上，中韩高级外交官员同意建立两国重要商务、技术等急需人员往来“快捷通道”。

据来自韩国产业通商资源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)的信息，该部长官成允模(Sung Yun-mo)在与中国商务部部长钟山进行的一次单独通话中表示，韩国政府希望中国政府允许商务人员，特别是中小企业商务人员，进行赴华紧急商务旅行。据中国外交部和新加坡外交部的一份联合声明，本月早些时候，两国同意探讨为必要人员往来提供便捷通道，并维护贸易畅通、确保供应链稳定。

该报道引述了解相关讨论内情的人士称，时间安排将取决新冠疫情在每个相关国家的发展情况。其中一位知情人士称，许多细节尚未敲定，比如哪些类别人员将获准旅行，他们可以到访哪些地理区域，以及此类安排何时启动。据知情外交官透露，中国接洽的一些国家尚未跟进，因为还不确定各自国内疫情何时能改善到允许他们放松旅行限制的程度。日本上周四宣布全国进入紧急状态，以努力遏制新冠疫情，该国此前曾宣布一些主要城市和都道府县进入紧急状态。

据一位知情人士透露，泰国仍处于紧急状态，相关规定至少执行到4月30日，此间禁止非居民外国人入境，而且该国还没有准备好与中国讨论放松边境限制。

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