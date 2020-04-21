中国疫情抵御 提防外攻指责更专注国内“六稳与六保”

据专家分析，持续的疫情毫无疑问是2020年全世界最大的黑天鹅事件。面对国内防控已见成效复工复产稳步推进的中国而言，当内防反弹外防输入成持久战时，指责亦同疫情演变一样变得没完没了，突现眼下中国面临的内外形势异常严竣。分析指中国更专注做好“六稳与六保”。

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据路透社今天报道称，疫情冲击波没完没了，应对外部指责外，中国更专注“六稳与六保”。

无论是发行抗疫特别国债抑或提高赤字率，扩大有效投资及刺激消费等，突现中国正以更大的宏观政策力度对冲内忧外患的危局，在确保“六稳与六保”的底线思维下，更多依赖国内市场支撑经济平稳运行更是当下的现实选择。

据中国国家信息中心首席经济师祝宝良说，“宏观调控政策应未雨绸缪，保持必要的力度，着力刺激消费需求，稳就业、稳投资、稳外贸、稳外资。”他认为当前最迫切的任务就是保基本民生、保企业、保基层政府运转，一旦疫情得到控制，生产生活可较快恢复。

上周五中央政治局会议首次提出六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。六稳则为“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，是在2018年7月30日政治局会议首次提出。

受新冠肺炎疫情冲击，中国经济一季度同比下降6.8%首现负增长。上周五召开的中共中央政治局会议，在研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的同时，亦指出当前经济发展面临的挑战前所未有，财政和货币政策要同时发力，以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。

该报道称，外部指责纷沓而至背后的隐患须警惕。2019年12月初，湖北武汉首现新型冠状病毒感染肺炎疫情（新冠肺炎疫情），随后迅速扩散到全国各地并蔓延至世界200多个国家和地区。新冠肺炎疫情对中国经济和世界经济造成了严重影响，2020年一季度中国经济下降6.8%，国际货币基金4月份乐观情景估计今年世界经济将出现-3%的衰退。

随着疫情的蔓延，美国对中国的各种指责也纷沓而至。中国外交部发言人耿爽在近日例行记者会上表示，美国的敌人是病毒而不是中国。面对重大的公共卫生危机和传染病的威胁，国际社会应当团结协作、同舟共济，而不是相互指责，甚至叫嚣追责、索赔。

官方数据显示，美国是目前新冠疫情最严重的国家。美国总统特朗普上周六警告中国，如果中国“有意地造成”此次新冠病毒大流行，就应该面对相应后果，他同时加大了对中国政府处理此次疫情的批评力度。

在外交口水战的背后，显然隐含着贸易全球化倒退以及中国面临的外部环境潜在恶化之忧，也意味着全球产业链存在断裂的风险。尤其制造业是中国国民经济的主体，制造业增加值占国内生产总值接近30%。

该报道称，这对中国制造业中依赖外部产业链的企业或许是灭顶之灾，预计将在今年二季度逐渐体现。这或许也突现中国此次政治局会议提出的“六保”中专门提及保产业链供应链稳定。

很显然，面对眼下的困境，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线的政策思路下对可能出现的问题未雨绸缪，制订一揽子的宏观政策并有效落实，体现政策的精准更考验决策者的智慧。

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