中国疫情 新报确诊降至11 黑龙江疑爆医院群聚感染

据中国国家卫生健康委员会周二公告，4月20日全国报告新增确诊病例11例，其中4例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江6例，广东1例）；）此外当日新增无症状感染者37例。有消息指黑龙江哈尔滨两家医院因措施疏忽引发群聚感染，4000多人应隔离检测。

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据路透社今天报道称，4月20日中国大陆新增新冠肺炎确诊11例其中境外输入4例，黑龙江增6例本土病例。

据国国家卫生健康委员会周二公告，4月20日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中4例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江6例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为本土疑似病例（黑龙江）。此外当日新增无症状感染者37例。

境外输入现有确诊病例811例（含重症病例44例），现有疑似病例32例。累计确诊病例1,587例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。

4月20日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例增加1例。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例3例（武汉3例），无新增死亡病例，现有确诊病例102例（武汉102例），其中重症病例19例（武汉19例）。累计治愈出院病例63,514例（武汉46,362例），累计死亡病例4,512例（武汉3,869例），累计确诊病例68,128例（武汉50,333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

路透社说，香港特别行政区1,025例（出院630例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院22例））。

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