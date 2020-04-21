中美吵翻天 美联邦退休金疑仍求投资中兴及海康威视股市赚钱

路透社说，据消息人士和路透社看到的文件，美国一些议员和前官员正在做出最后努力，试图规劝特朗普政府中止把联邦雇员退休金投资于中国企业的计划，华盛顿怀疑这些企业侵犯人权和威胁美国安全。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，美国政要力劝特朗普中止联邦退休金投资中兴及海康威视。此次游说活动包括共和党人的来信和电话，以及与白宫幕僚长Mark Meadows共享的一份措辞犀利的备忘录，恰逢美国与中国关系因新冠病毒疫情源头的争论而更加紧张。

该报道称，游说的焦点是，节俭储蓄计划(TSP)的管理者是否应该允许其500亿美元的国际基金追踪一个包含中国公司股票的指数。

一些把中国视为美国最大经济和地缘政治威胁的华盛顿政客，对这些中国公司非常恼火，其中包括去年被美国列入贸易黑名单的监控设备公司杭州海康威视(002415.SZ)。TSP也会投资于曾因违反制裁措施而遭美国政府惩处的中兴通讯。

该报道说，在对华强硬派看来，这个议题变得更加迫在眉睫，因为TSP的基金管理人士已经开始设立海外代管帐户，为2020年下半年预定的投资操作铺路。据紧盯这项议题的里根时代白宫官员Roger Robinson写道，“难道我们很快就要眼睁睁看着...联邦员工..实质上被迫拿他们的退休金去资助多家中国最恶名昭彰、危害国家安全及人权的企业？”

据主管TSP的联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB)发言人Kim Weaver指出，所有其他退休基金都有类似的投资，TSP如果不扩大投资范围，将成为退休储蓄计划圈内落后的异数。

路透社说，白宫及主管FRTIB的劳工部未回覆置评要求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅