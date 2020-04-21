习近平陕西调研 提秦岭北麓别墅案教训 曾6次批示遭软磨硬抗

中国官方消息披露，中共总书记习近平昨天在陕西调研，并在秦岭牛背梁国家级自然保护区考察时强调，“秦岭违建是一个大教训，从今往后，在陕西当干部，首先要了解这个教训，切勿重蹈覆辙”。

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据中央社今天报道称，习近平视察陕西，促勿重蹈秦岭北麓别墅案覆辙。该消息引据中国央视网，中共总书记习近平昨天在陕西调研，并在秦岭牛背梁国家级自然保护区考察时强调，“秦岭违建是一个大教训，从今往后，在陕西当干部，首先要了解这个教训，切勿重蹈覆辙”。

公开资料显示，秦岭牛背梁国家级自然保护区位于商洛市柞水县的秦岭山脉东段，总面积达1万6418公顷。习近平所提到的“秦岭违建案”，是指前后时间长达5年的“秦岭北麓违建别墅案”。中共中央2014年5月起下令整治秦岭违建别墅，习近平对此先后6次作出“重要指示批示”，但陕西官场不为所动，直到2018年7月，中纪委副书记徐令义两次赴陕西督导后，当地才大规模拆除问题别墅。

中央社说，此后，陕西官场震荡，如时任陕西省委书记赵正永被指控迟迟不作为、上报虚假资料等，被开除党籍；西安市委前书记魏民洲、陕西前副省长冯新柱、陕西省委前秘书长钱引安、陕西省前副省长陈国强等高官也随之落马。

降职处理的高官则有西安前市长上官吉庆、西安前政协主席程群力。

该报道称，外界普遍分析，赵正永作为触犯了习近平绝对权力。

该报道引据陆媒消息，习近平这次还前往近年依靠发展木耳等产业摆脱贫困的小岭镇金米村，了解脱贫攻坚工作情况。他表示，电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的。

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