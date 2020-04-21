任正非：华为今年研发经费大增近4成 将约200亿美元

华为创办人任正非表示，这次新冠肺炎疫情不会影响华为的年度计划，华为今年营收还会有一定规模的成长。他并透露，华为今年研发经费将大增58亿美元，“去年研发经费150亿美元左右，今年可能超过200亿美元”。亦即增幅约39%。

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华为21日公布今年第1季营收达人民币1,822亿元，仍较去年同期增长1.4%。同一天，华为“心声社区”网站则发布任正非3月25日接受《华尔街日报》的采访纪要。在访谈中，任正非也隐约透露出退休的念头。

任正非表示，华为2019年销售收入成长接近20%，利润也大幅度增长，证明客户对华为的信任并没有因为美国的打压而产生影响。他强调，“我们有信心实现今年的销售目标和利润目标。”

任正非指出，2019年华为取得很大的成功，首先要感谢美国总统特朗普。因为本来很多人不知道华为，中国也有一部分人不相信华为，但特朗“「举棒一打”，别人就觉得，“华为原来还这么厉害”。

任正非还说，“我们公司本来也是散趴趴的公司，因为几十万人很难凝聚得起来”。华为战略部起草了公司的愿景和使命：“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”。因为美国的打压，如今华为连基层员工都有很大的干劲要实现此一愿景。

任正非预期，这次新冠肺炎疫情将使人类社会加快走向信息社会，远程信息交往将会增加。例如中国在疫情期间，有几亿的孩子是在家裡透过网络学习，现在美国、欧洲也有很多学生接受跨国网络教学。他认为，当人们形成习惯后，就不会随便抛弃这个方法。

他指出，华为现在担心的是，“我们没有那么多设备供应世界”。任正非透露，华为目前在中国市场每天的手机销售量大约在45万部左右，国际市场销售则有所衰退。他预期，华为手机4月起就能开始增长，每月销量预计约2,000多万部。

另一方面，由于疫情缘故，华为的平板、电脑等有关业务的销量则是出现5到6倍的增长，而这些平板都已经预装了华为自主的HMS操作系统。

在被问到华为未来发展和接班人计划时，任正非表示，华为未来几年的发展只会比2019年、2020年更好，“因为我们知道自己哪个地方痛、要在哪个地方医治，相信未来几年会变得更加健康”。

他并说，华为经历了这些教训以后会总结，像爬坡一样在缓慢爬。“公司在爬坡的时候，由于生理原因，我在下坡了，陪不了他们爬高山了。”

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