前美国务卿赖斯：绝不容许中国夺取疫情话语权

美国前国务卿、国家安全顾问赖斯（Condoleezza Rice）接受胡佛研究所访问时强调，绝不容许中国夺取武汉首发的新冠病毒在全球肆虐的话语权，以免真相受到蒙蔽，世界各国亦因此难以从事件吸取教训。她说：“中国现在正试图推卸他们在疫情发生开始时隐瞒事实的责任，透过夺取话语权，将真相改为『我们一早就控制了疫情，现在更帮助了全世界』。我们绝不能容许此事发生。”

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2003年沙士（非典）在中国爆发时，赖斯时任美国国家安全顾问，她指控中国在武汉病毒刚初爆发时掩饰疫情，与当年隐瞒沙士的情况一样，使得世界各国坐失控制和对付疫情的时机，“向中国索取答案是很困难的”，沙士与现在武肺的情况一样，这正是危机的问题的所在。

目前是胡佛研究所研究学者的赖斯说：“中国的所作所为，跟独裁政权别无两样，他们将吹哨人一个个的封嘴，只为了腾出时间从而炮制出中国共产党所准许的说法。这就是他们制度的特质，也是问题所在。”

赖斯进一步说：“你能想像美国、或德国、或巴西可以下令吹哨人封嘴吗？不，如果这样，人人都知道发生问题了。”

她说，无论公开或私下，各国都要向中国表明真相的重要性，“在公开部分，我们需要有一个坦诚的评估，即疫情何时发生、如何扩散、几时发生、中国共产党几时知道，为什么他们没有一早处理疫情。”

在私下，赖斯认为“必须要清楚明确告诉中国，你们不能继续这样下去。”

她说：“我们要告诉中国，你必须要成为一个负责任的强国，你们不再是一个细小的发展中国家，发生的事情对世界无关痛痒。你们的人民现在到处旅游，在别的国家工作，例如中国似乎有不少工人在意大利工作，这是否存在一条传播链？我们需要搞清楚。”

当被问到如何有效地说服中国开诚布公，赖斯说，美国应该要求召开一次联合国安理会会议，相信他们（中国）会试图否决安理会所有的决议，“但我会召开会议，美国到时将与其他国家分享资讯，从而将欧洲和其他国家也引入商讨，到时我们会讨论疫情是如何爆发的”。

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