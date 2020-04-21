新冠、干旱及暴力导致西非5000万人口面临饥饿威胁

正在全球范围肆虐的新冠疫情将进一步加剧某些本已陷入困境的地区的复杂局面。民间机构-国际发展及救援组织-乐施会发出警告：随着进入市场难度的增加，部分产品供应不足以及产品价格的上涨，西非国家面临饥饿威胁。

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新冠疫情以及旱灾和社会动荡局势，将导致西非地区遭遇粮荒、以及营养不良人口激增，将从目前的1700万迅速增至5000万。乐施会指出：新冠病毒吸引了所有的注意力。但我们不应忽略引发更多死亡的饥饿问题。今年6月至8月期间，大概将有3000多万人口受到食品匮乏威胁。尽管各国政府做出努力，但是在这些国家，无论是在城镇还是在乡村，民众均很难进入食品市场，还必须面对食品价格上涨以及一些基础食品供应量减少的现实，这是当局为遏制新冠疫情蔓延实施的封城或宵禁措施带来的负面影响。新冠疫情危机带来的不安全感加剧了市场的不稳定性，并导致原本就十分微妙的食品局势更加脆弱。

短短数天，在布基纳法索，100公斤一袋的小米便从24欧元涨至29欧元；食用油的价格则几乎翻了一番。“促进荒漠草原和稀树草原畜牧业发展协会 (APESS)” 主席不无忧虑的表示：在新冠病毒的威胁下，不知即将开始的斋月将如何度过。从法国殖民地继承下来的西非法郎很快将会被新货币Eco所取代。

乐施会强调：在人道主义危机十分严重的国家，食品危机局势更加严峻：例如在布基纳法索或尼日尔，人道主义救援根本无法满足成千上万流离失所的民众对粮食的需求。因此，应急机制比以往任何时候都更加重要。

随着耕种季节的来临，各地的务农人员则为难以得到优良种子及化肥而忧心。农业占西非国家国内生产总值的30,5 % ，是支撑以妇女为主的70 % 至 80 % 的人口的最大收入和生计来源。

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