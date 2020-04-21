无国界记者组织:威权政府趁疫情加紧控制新闻自由

无国界记者组织周二发布了2020年的年度新闻自由指数报告指出，集权政府趁疫情肆虐加紧控制新闻自由。

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总部位于巴黎的无国界记者组织今天公布年度 新闻自由指数报告显示，各国新闻自由 排名与政府压制媒体有明显关联，特别是 肆虐全球的新冠疫情 给威权政府提供了一个进一步压制新闻自由的机会。

该报告指出中国排在第177位 属于 新闻自由度 全球排名后面，中国政府在疫情期间 迅速提升和扩大对资讯监控与审查的机制。

整体来说亚洲属于违反新闻自由 比例最高的地区，虽然欧洲仍是全球新闻自由度最高的地区，如北欧的挪威连续四年 位居全球新闻自由榜首，但是如东欧的匈牙利近期通过所谓 新冠疫情法，对散布疫情虚假信息者 重判5年监禁。

无国界记者组织指出 新冠疫情让威权政府假借控制疫情名义，在民众处于惊吓无法抗议的情况下，通过在正常时期无法实施的措施。

无国界记者组织的最新报告显示 在新冠疫情肆虐全球之际，新闻自由指数报告排名与一些国家在新冠疫情期间 打压媒体自由程度有直接关联。

民众获得自由报导与可靠资讯的权利因部分政府的打压，受到威胁。

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