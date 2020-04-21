法国观点周刊：中国疫情死亡最少25000人

法国《观点》周刊4月21日刊出巴弗莱（NIcolas Bavelaiz）的文章指出，发自武汉的冠状疫情主要赢家似乎是中国。不过，因中国对瘟疫大流行的起源和扩散负有责任，中国的地位受到削弱。在这场抗疫战斗中，中国惨胜。

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北京将自己管控这场疫情的模式誉为楷模，但这场危机显示：专制的本性与谎言和国家暴力分不开。现在已知这场疫情被隐瞒了两个多月。这些时间对疫情的传播起着决定性作用。

疫情感染和死亡数据也被大量删减。中国官方统计只将在医院死亡的冠状肺炎病例纳入其中，死在家中的不算数。然而这些死者在新修订的统计中占比三分之一。而且，按照中国的统计，病患必须单纯死于冠状肺炎才被记入，如有其他疾病，最终死于合并症也不算数。中国流行病学研究的数据显示，因合并症死亡的病例在医院死亡病例中占72%。因此，中国冠状肺炎受害者的实际数字最少应该为25000人，而不是官方宣布的4632人。武汉市的冠状肺炎死亡人数估计为14000人。

这篇文章说，中国经济已经重启，但受制于供需之间的不平衡。供方已有90%的复工率，需求却少掉一半。原因大概是人们害怕失业或减薪，也担心自己被数控识别为阳性立即隔离。

占中国GDP19.5%的出口非常低沉，原因是全球44亿人类正在隔离。中国经济启动的缓慢节奏，难以避免经济衰退，尽管当局将2020年的增长定为1%。

在地缘政治方面，美国在这次危机中放弃当全球领袖，中国在国际舞台扮演头牌。北京认为，这场疫情加快了“去西方化”进程，指责民主国家控制疫情无力。而中国正在按围棋规则步步为营，通过三种方式加强与新兴国家的关系：

第一，通过提供医药展开卫生外交；第二通过一带一路向这些国家提供资金；第三控制国际组织，首先控制世界卫生组织。

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